WOWfc cierra una épica temporada con su undécimo evento numerado

WOWfc (The Way of Warrior), la mayor promotora de Artes Marciales Mixtas (MMA) de España, ha alcanzado un acuerdo con Movistar Plus+ para la retransmisión de la esperada velada WOW 11, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid. Este acuerdo representa un hito para la difusión de las Artes Marciales Mixtas en nuestro país, ya que se trata de la primera vez que un evento de MMA español se podrá ver en el reconocido canal de deportes de Movistar Plus+.

Los detalles de este acuerdo se dieron a conocer en un encuentro previo a la velada el pasado viernes en Madrid, con la asistencia de David Balarezo, CEO de WOWfc, y los principales luchadores que participarán en WOW 11.

WOW es una competición única en el panorama nacional. La velada WOW 11 supone el cierre de una épica temporada de MMA que miles de personas experimentarán en directo desde Vistalegre. La emisión en Movistar Plus+ tendrá lugar en semi directo: justo tras la finalización del evento, se podrá ver en el canal Vamos y, posteriormente, estará disponible en la plataforma para disfrutarlo en cualquier momento.

David Balarezo, CEO de WOWfc, afirmó: «Estamos entusiasmados con esta colaboración sin precedentes en España con una compañía líder como Movistar Plus+, gracias a cuya confianza conseguiremos que las MMA, el deporte de mayor crecimiento del mundo, llegue a un público más amplio y se siga haciendo grande».

Balarezo también destacó que «con este acuerdo, la velada WOW 11 estará en Prime Time el 16 de diciembre y eso son grandes noticias no solo para WOWfc sino para las MMA en este país y para el deporte en general. Que los valores de esfuerzo, disciplina y camaradería de nuestros luchadores vayan a brillar no solo en Vistalegre sino delante de muchísimos espectadores nacionales e internacionales, es una oportunidad por la que estamos enormemente agradecidos».

WOW, mucho más que un deporte

A través de once combates para la historia, la velada WOW 11 demostrará que las MMA no son solo un deporte, sino una forma de arte. La técnica, la estrategia y la dedicación de los luchadores transforman cada combate en una actuación que desafía las percepciones convencionales de este emocionante deporte.

Durante el encuentro organizado por WOW el pasado viernes, se dieron a conocer los combates que tendrán lugar en la velada WOW 11, cuatro de ellos internacionales. El combate principal estará protagonizado por la promesa madrileña José de la Cavada y el talentoso italiano Federico Fasciano, pero no será el único momento que mantendrá a los espectadores en vivo y en Movistar Plus+ agarrados a sus asientos; la lucha por el liderazgo en la categoría Featherweight entre Paddy “The Problem” Rutledge y Ernesto “El Potro” Schisano, el enfrentamiento del británico Charlie Boulton con uno de los peleadores más aclamados por la afición, Juan «El Chapo» Izquierdo, el combate entre dos guerreras extraordinarias, Stella “La Jefa” Ábalos y Kinga Szylak, o el duelo entre los invictos Salah Eddine “El Verdugo” Hamli y el brasileño Allef “Piauí” Jordelly, dejarán también huella en los aficionados.