Wawrinka denuncia que la mujer de Federer le insultaba en los partidos

Stanislas Wawrinka ha sido, durante muchos años, una estrella del tenis que no fue considerada como tal a nivel mundial. El tenista suizo conquistó tres títulos de Grand Slam, con un 100% de efectividad en finales y en tres escenarios diferentes. Una de las cosas que pido frenar a Stan de cara a la consideración de la opinión pública fue, involuntariamente, ser eclipsado por Roger Federer, a quien se enfrentó en unos duelos en los que ahora Wawrinka denuncia haber recibido insultos por parte de la mujer de la leyenda, Mirka Vavrinec.

Wawrinka y Federer se enfrentaron en varias ocasiones a lo largo de sus respectivas carreras deportivas y en vario de estos duelos se habrían producido las faltas de respeto de Vavrinec hacia el rival y compatriota de su marido, teóricamente ajeno a toda la polémica.

En primer lugar, hay que retrotraerse al año 2014, concretamente a las ATP Finals que se disputaron en el O2 Arena de Londres. Duelo directo entre Wawrinka y Federer en semifinales y victoria apretadísima del segundo en tres sets (4-6, 7-5, 7-6), que tuvo un ‘apoyo’ particular de la grada, su mujer Mirka, quien habría increpado en varias ocasiones a Stan. «¡Llora, bebé!», denunció Wawrinka que le había espetado la pareja de su rival durante el encuentro.

Y no sería la primera vez. «Hizo lo mismo en Wimbledon. Cada vez que estoy en su lado me lo grita antes de sacar. Es insoportable», contaba Wawrinka en una entrevista a RMC Sport. Además, Stan explicó que tuvo una discusión con Federer, a raíz de lo sucedido con su la pareja de este. «Hubo mucha tensión tras el partido. Afortunadamente no había cámaras en los pasillos ni en los vestuarios por entonces. Fue un momento crítico y muy complicado. Fue una situación difícil de manejar para los dos», relataba el actual número 150 del ranking ATP.

Las rencillas dentro y fuera de la pista –por motivos relacionados con Mirka– no han supuesto finalmente un corte en la relación entre Stanislas Wawrinka y Roger Federer, como reconoce el primero, hablando de la buena relación que mantienen y de sus sentimientos en el momento de la retirada de su compatriota. «Lloré por la retirada de Federer. Fue un momento duro, de muchos sentimientos, y es difícil hablar de ello. Cuando llegué al circuito, él ya estaba aquí. Era como un hermano mayor para mí, un amigo», completó.

Wawrinka sigue dando guerra

Las lesiones y la edad llevaron a Roger Federer a decir adiós al tenis profesional a sus 41 años, pero Wawrinka, cuatro más joven, continua en activo y permanecerá la próxima temporada en el circuito. «Si no tuviera la sensación de que pueda ganar a los mejores, también me habría retirado. Pero quiero ser competitivo y sigo jugando porque quiero vivir los partidos y los grandes desafíos», relata con sinceridad un tenista que logró hacerse un hueco entre los más grandes.