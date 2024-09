Wanda Nara se pasa de la raya con las transparencias más explícitas sin ropa interior

Wanda Nara ha vuelto a incendiar las redes sociales con uno de sus posados, esta vez con unas transparencias totalmente explícitas. La influencer y empresaria argentina arrasa con varias fotografías, y en la primera de ellas aparece con una camiseta blanca de algodón y sin ropa interior, de ahí que se le transparente todo. Una vez más, Wanda Nara se arriesga a ser censurada por Instagram, que todavía no ha actuado contra su publicación pero podría hacerlo.

Pese a todo lo que se ha escrito y dicho en las últimas semanas, Wanda Nara e Icardi protagonizaron un acercamiento recientemente apareciendo juntos en las redes sociales con sus hijos. Sin embargo, el matrimonio sigue roto y los trámites de divorcio parece que avanzan poco a poco. El delantero del Galatasaray hace vida en Turquía, mientras que ella se quedó en Argentina junto a sus hijos, pues allí tiene varios compromisos profesionales por delante. Hace unos días iformaban desde su país del bloqueo de una tarjeta de crédito por parte de Icardi a Wanda Nara, y la abogada de ella habló claro sobre este asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda Nara (@wanda_nara)

Con el divorcio todavía sin firmar, Icardi habría bloqueado una tarjeta de crédito que utilizaba Wanda Nara. «Es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva (…) Los hombres lo primero que hacen es cortar las tarjetas o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias de sus hijos menores», expresaba por aquel entonces Ana Rosenfeld, abogada de la mediática influencer.

«Wanda me llama todos los días y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta’. Y hay que mantener a dos criaturas (…) Esperamos que se reinstauren en cualquier momento. Un marido, en general, cuando quiere recuperar a una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica y parte de esa presión es dejar a Wanda sin víveres», añadía. Ahora, la propia Ana Rosenfeld profundiza en cómo está medida está afectando a la argentina y en qué invertía el dinero de esa tarjeta. «Wanda tiene trabajo, tiene ingresos… Está muy claro que la tarjeta de crédito que se cortó era solamente para proveer lo que era la cuota alimentaria o la comida de las chicas, los gastos… No circula efectivo», dice. La abogada desvela que en su momento se pidió que esa tarjeta «estuviera solamente afectada a los gastos de manutención» y que lleva poco más de un mes bloqueada. «Es un simbolismo dentro de una separación. Para Wanda es simplemente eso», concluye.

Wanda Nara e Icardi se separaron hace meses. «Decidí separarme, pero no dejaremos de ser una familia (…) Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros», decía Wanda Nara en sus redes confirmando su ruptura definitiva con Mauro Icardi después una década juntos. Desde entonces, la empresaria se encuentra instalada en Buenos Aires, mientras que el futbolista volvió a Turquía tras sus vacaciones.