Wanda Nara la lía y ataca públicamente a algunas WAGs

Wanda Nara ha vuelto a revolucionar las redes sociales. Pero esta vez no es por un posado de infarto enseñando más de la cuenta o por una confesión sexual de su intimidad con Mauro Icardi, sino por lo que dice de algunas WAGs. La influencer argentina habla en una entrevista y critica abiertamente a algunas mujeres de futbolistas por su manera de comportarse.

Ha sido en el programa argentino Olga en vivo donde la empresaria no ha dudado en dar su opinión sobre otras WAGs, el nombre con el que se conoce a las novias y esposas de los futbolistas. «Deberían hacer algo por ellas mismas, para tener la posibilidad de decir ‘ok, un besito, me voy’», ha arrancado comentando la argentina. «Por más que sea una cosa chiquitita, que sean algo por ellas mismas. Por muy chiquito que sea, es tuyo», ha continuado.

«Están acostumbradas a la fiesta, al evento, tenés plata… pero sin él no eres nada. Está vacía. Es como ‘¿te llena eso?’», se pregunta Wanda Nara en la citada entrevista, que está dando bastante que hablar en las redes sociales. La argentina no solo es la esposa y agente de Mauro Icardi, también es madre de cinco hijos, cuenta con su propia firma de maquillaje y trajes de baño, fue de Masterchef Argentina y acaba de concursar en la versión italiana del programa Bailando con las Estrellas, entre otras muchas cosas.

De hecho, su trabajo genera discusiones con el futbolista, que no quiere que esté tan ajetreada, tal y como reconoció en la misma entrevista: «Cuando me ve que madrugo me dice ‘¿qué necesidad?’ y yo me enojo», ha desvelado la propia Wanda durante la misma charla. De hecho, ha llegado a ser el motivo de una de sus múltiples rupturas, aunque ahoran están juntos y en buen momento.

Wanda Nara y sus relaciones con Icardi

La influencer y empresaria argentina hace unos días no se cortó a la hora de responder cuando le preguntan por su intimidad, desvelando que más le gusta hacer en sus relaciones sexuales con Mauro Icardi, actual delantero del Galatasaray. En la reciente presentación de su nueva canción, Wanda Nara no dudó en responder a una pregunta sobre la música que les gusta escuchar durante sus encuentros sexuales. Con la naturalidad de siempre, la argentina respondió así: «Con ninguna. Me gusta con mi sonido».

La empresaria revolucionó las redes sociales semanas atrás también tras conceder una entrevista a su hermana Zaira en el programa Rumis. «Escuchen la historia porque es mortal», comenzaba diciendo Wanda Nara. «Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada con Maxi López, separada, viviendo en la misma casa, pero durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía, Mauro era mi amigo y sí lo sabía», continuaba. Wanda explica que los primeros encuentros con él fueron en el apartamento de soltero que tenía: «Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo al día siguiente porque no estaba acostumbrada a darlo todo. Tomé ibuprofeno cada cuatro horas».