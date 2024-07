Wanda Nara ha decidido pronunciarse en sus redes sociales y ha confirmado su separación de Mauro Icardi. Ante los continuos rumores de ruptura, la influencer argentina prefirió que sus seguidores y los medios de comunicación conozcan la verdad de su propia boca, de ahí que publicara un comunicado en Instagram, donde tiene casi 17 millones de seguidores.

«Con lo difíciles que son los finales y la mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior», comenzó explicando Wanda Nara.

«La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto», finalizó la presentadora y empresaria, que vuelve a la soltería tras poco más de diez años casada con el ahora delantero del Galatasaray, que lleva varios días de pretemporada en Turquía y no se ha pronunciado todavía al respecto en sus redes sociales.

Ruptura Wanda Nara – Icardi

Tras confirmarse la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, comenzaron a surgir teorías sobre cuál sería el motivo y quiénes serían los terceros en discordia. En ese sentido, la periodista argentina Yanina Latorre no se quiso quedar atrás y propuso su versión de los hechos, que no solo vuelve a involucrar a L-Gante y a Eugenia la China Suárez, sino que también habría nuevos mensajes que perjudicarían al futbolista.

«Para mí esto fue así. Venían de un amor eterno. Fueron a OLGA… el amor los acompañaba. Para mí esta no se quiso subir al avión privado, se mataron y le dijo ‘yo me quedo acá’. Lo dejó de seguir. Quilombo. A Wanda el temita de la China con L-Gante le cagó la vida, no le gustó nada. ¿Qué hizo Wanda? Ni lerda ni perezosa, cuando Icardi se fue, se fue al boliche con L-Gante. Pasaron la noche juntos pero no pasó nada», contó la comunicadora.

Justo después, reveló la información que habría detonado el escándalo y el motivo de la separación: «A mí lo que me cuentan, que no lo tengo chequeado, es que ella le habría vuelto a agarrar algo que no le gustó. Un mensaje, un like… Se han matado. Él se fue solo a hacer la pretemporada, ella se quedó acá. Lo deja de seguir en Instagram para que todos lo levantemos».

Y es que los rumores de separación comenzaron cuando Wanda Nara dejó de seguir en Instagram a Mauro Icardi, encendiendo todas las alarmas. Acto seguido, salieron a la luz las fotos de la influencer junto a L-Gante en una fiesta, lo que provocó que se empezaran a atar cabos. En medio de ese ida y vuelta, reapareció la China Suárez, quien hace pocos días lanzó una colaboración con L-Gante y quien pareció responderle a los mensajes que Wanda Nara le había mandado a Luis Ventura: «Unas ganas de hablar…».