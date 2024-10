Virginia Torrecilla golea al cáncer: «Estoy sana familia»

Virginia Torrecilla ha dado la mejor noticia posible, ha ganado su partido contra el cáncer por goleada. La ex jugadora del Atlético de Madrid regresó a la competición en 2022 tras superar un tumor cerebral que le detectaron en 2020 tras el confinamiento por el Covid-19. 714 días después, la centrocampista regresaba a los terrenos de juego y dos años después ha anunciado que ya está completamente limpia.

«Estoy sana familia», comunicó la ex capitana de la selección española en sus redes sociales acompañada de una foto suya en la que se le ve radiante de felicidad y unos emojis con lágrimas y unos corazones. Unas lágrimas que en este caso no son de tristeza, sino de felicidad porque ya está completamente limpia. Este partido lo ha ganado Virginia Torrecilla por goleada.

El Atlético de Madrid femenino, club en el que pasó gran parte de su carrera (2019-2023), compartió y festejó la noticia en sus perfiles oficiales de redes sociales: «¡La mejor noticia del día! No podemos estar más felices», asegura el club rojiblanco. Cabe recordar que la centrocampista balear pertenecía a la plantilla del cuadro colchonero cuando le detectaron el tumor.

¡La mejor noticia del día! No podemos estar más felices ❤️ https://t.co/eGO6ulopca — Atlético de Madrid Femenino (@AtletiFemenino) October 25, 2024

El Atleti le apoyó en todo y puso sus instalaciones a su disposición. De hecho, cuando expiraba su contrato en 2022, el club le renovó un año más, hasta 2023, y además se convirtió en embajadora de la Fundación colchonera. Virginia superó el cáncer y pudo volver a los terrenos de juego en la final de la Supercopa Femenina 2022 entre Barcelona y Atlético. La futbolista entró al campo en el minuto 85 y terminó siendo manteada por las jugadoras del equipo rival.

Torrecilla vuelve a jugar

La ex del Atlético se mostró muy feliz tras su redebut después de superar el cáncer: «Ha sido todo una sorpresa. Cuando he salido a calentar y la gente se ha puesto a aplaudir se me han puesto los pelos de punta, ha sido increíble. La gente del Barcelona también quería que saliera. Esto es muy especial, cuando me han dado el brazalete no me lo esperaba. Mi equipo, mi familia lo han dado todo por mí en todo momento… para mí es un privilegio».

«En el banquillo solo pensaba en que quería que mi equipo ganara. Cuando me ha dicho que calentara, la gente me animaba. Hacía tanto que no estaba en esta situación… estoy muy contenta, muy feliz. Independientemente del resultado, hemos ganado mucho después de todo esto», agregó Virgnia Torrecilla.

La futbolista balear reconoció que no se esperaba que le convocaran y tener minutos: «Me ha pillado por sorpresa todo. La primera convocatoria, estar aquí y redebutar contra el Barcelona. Independientemente del resultado, es un regalo después de muchos meses, de mucho trabajo yendo a por todas. No es el redebut que había pensado tantas veces, pero no lo cambio por nada».

Por último, Virginia Torrecilla agradeció a las futbolistas rivales que la manteasen: «Un día me dijeron que no volvería a jugar al fútbol profesional. Casi dos años después estoy aquí, redebutando contra el Barcelona». «Es muy satisfactorio después de tanto tiempo. Después de mi enfermedad, me quedo con las personas, y las personas no tienen nada que ver con los colores. Lo hemos visto, después de la victoria, lo primero que han hecho es mantearme, antes de celebrar su título», añadió. En enero de este año, la jugadora anunció su retirada, aunque estuvo jugando hasta verano en el Atlético Baleares.