Villarreal-Barcelona: primera prueba de fuego

El Barcelona tiene la primera gran prueba de fuego de la temporada. Jornada 3 de la Liga EA Sports y los de Xavi Hernández se verán las caras este domingo en el Estadio de la Cerámica ante un serio Villarreal, cuyo estilo es muy parejo al del conjunto azulgrana. Todo ello gracias a Quique Setién, fiel defensor de la posesión y del toque. Por ello, se espera un partido de tú a tú donde el vigente campeón no conoce la derrota en sus últimos 15 encuentros ante el Submarino.

Xavi Hernández cuenta con la ausencia de tres de sus pilares fundamentales en el once. A las ya conocidas de Araujo (lesión) y Raphinha (sanción), se sumó la de Pedri esta misma semana. Una baja que el propio Xavi la catalogó de «muy sensible» en la rueda de prensa previa a este partido. «Para mí es un jugador importantísimo. Marca diferencias, jugando en la base, en el interior, cuadrado. Nos da personalidad. Es una baja muy sensible y somos menos fuertes».

Pero hay alternativas y esas pasan por dar la titularidad a las piezas claves en el centro del campo. El técnico español repetirá con Gündogan, Oriol Romeu, Frenkie y Gavi con el objetivo de arrebatarle la posesión al Villarreal. Porque el estilo de juego del Submarino es ese. Seña de identidad de Quique Setién, que ya ocupó el banquillo del Barcelona hace varias temporadas.

Este partido, además, será muy importante para varios futbolistas del Villarreal, con pasado en el Barcelona. Pepe Reina fue jugador del primer equipo del Barça entre 2000 y 2002, Denis Suárez entre 2013 y 2019, Jorge Cuenca y Kiko Femenía jugaron con el Barça Atlètic, y el caso más reciente, Ilias Akhomach. El delantero se formó como futbolista en las categorías inferiores del club, llegando a debutar con el primer equipo el 20 de noviembre de 2021 a las órdenes de Xavi Hernández.

Un Villarreal crecido

Aunque no será nada sencillo para el Villarreal. El conjunto groguet tiene con el Barcelona el peor balance de su historia. Solo ha ganado uno de sus últimos 28 duelos con el Barça en la Liga, con seis empates y 22 derrotas. No obstante, el Submarino viene de vencer y sumar los tres primeros puntos gracias, en parte, a Gerard Moreno, que se convirtió con 107 goles en el máximo goleador de la historia.

Antes del choque Quique Setién habló de la importancia de este partido, pero también de la dificultad que entraña enfrentarse a un equipo como el Barcelona: «Para ganar a equipos como este, hay que hacer un gran partido, y hay que ver también cómo están ellos y que punto de inspiración tienen. Son equipos que incluso estando bien son difíciles de controlar».

Por otro lado, el técnico cántabro se sintió aliviado por la baja de Pedri, que podrá ser diferencial en el transcurso del encuentro: «Me parece un jugador diferencial. No me alegro que se haya lesionado, pero es un alivio. Ya lo vimos el año pasado aquí, somos conscientes de la capacidad que tiene de leer el fútbol cerca del área. Es un jugador extraordinario, por lo que es un alivio que no juegue».