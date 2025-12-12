Víctor Muñoz busca su redención en Barcelona

Víctor Muñoz busca su redención como futbolista este sábado en el Camp Nou contra el Barcelona en la jornada 16 de Liga. El jugador de Osasuna vuelve a medirse al conjunto culé después de su debut en un Clásico con la camiseta del Real Madrid el pasado curso y con ese fallo que tanto daño le hizo en el recuerdo. Ahora es un futbolista que ha crecido mucho, uno de los líderes de su equipo y buscará redimirse en casa del líder.

La carrera deportiva de Víctor Muñoz acaba de despegar como quien dice. Tiene apenas 22 años y está disfrutando de su primera temporada consolidado como titular en un equipo de Primera División. Lo está jugando casi todo en Osasuna como titular desde que el pasado verano el equipo rojillo se hiciese con sus servicios. Lleva tres goles hasta el momento entre Liga y Copa del Rey.

Víctor Muñoz empezó el pasado curso como un jugador importante en el Castilla y terminó la temporada teniendo oportunidades con Ancelotti en el primer equipo. El italiano tiró de él en varios partidos y su gran escaparate fue en el Clásico en Montjuic a final de curso.

El Real Madrid perdía 4-3 contra el Barcelona en el último Clásico del año pasado, cuando en el minuto 88 se tuvo que retirar lesionado Vinicius. Carlo Ancelotti decidió sacar a Víctor Muñoz en el partido más importante de su vida. Minutos después, Mbappé le metió un gran pase al espacio y el canterano madridista con su gran velocidad que le caracteriza se quedó solo ante Szczesny. Pero su disparo se marchó alto.

El gol de Víctor Muñoz hubiese supuesto empatarle a cuatro al Barcelona en Montjuic y su carrera quizás se hubiese disparado. Durante los siguientes días recibió miles de insultos en redes sociales totalmente injustos. No fue un buen trago para el chaval. Luego fue al Mundial de Clubes con Xabi Alonso y posteriormente se marchó a Osasuna.

Es uno de los líderes de Osasuna en ataque y uno de sus jugadores más peligrosos. Con la defensa tan adelantada con la que juega Hansi Flick, Víctor Muñoz es uno de los jugadores que más daño le puede hacer al Barcelona por sus características. Es muy rápido al espacio y es evidente que los rojillos le van a mandar muchos balones en largo. Es sin duda su gran oportunidad para redimirse en Barcelona de nuevo.