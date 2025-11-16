El viaje relámpago de Daddy Yankee: en helicóptero del Bernabéu a Cheste en menos de tres horas

Lo de ir con calma, como dice su canción, Daddy Yankee no sabe lo que es. El cantante puertorriqueño ha vivido un día frenético. En menos de tres horas ha pasado de estar cantando en el Santiago Bernabéu a cantar en los MotoGP Awards, la gala final del campeonato del mundo de MotoGP que tuvo lugar este domingo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

A las 17:00, Daddy Yankee comenzaba su actuación junto a Bizarrap en el descanso del partido de la NFL en Madrid, el primero de la historia de la mejor liga de fútbol americano en España, entre Miami Dolphins y Washington Commanders. Una vez concluyó su actuación, el artista se fue corriendo del estadio para coger un helicóptero rumbo a Valencia para cantar en la gala de MotoGP.

Una vez aterrizado en la Capital del Turia, el artista se montó junto a su equipo en tres furgonetas para ir rápido a Cheste. 17 kilómetros separan al aeropuerto de Manises del trazado valenciano. Sobre las 19:50 horas, el puertorriqueño saltaba al escenario instalado en el circuito Ricardo Tormo por primera vez en la historia. Apareció cantando su nuevo tema con Bizarrap, pero esta vez lo hizo sin el compositor argentino.

Entre el público se encontraban ilustres como Marc Márquez, Álex Márquez, campeón y subcampeón del mundo de MotoGP, Marco Bezzecchi, tercero del Mundial, Diogo Moreira, campeón del mundo de Moto2, y José Antonio Rueda. Todos ellos recibieron sus respectivos trofeos y medallas durante la gala de MotoGP. El nueve veces campeón del mundo, ahora sí, ya tiene el trofeo oficial en sus manos, el séptimo de MotoGP.

Daddy Yankee puso el broche de oro a una gala para la historia y a un Gran Premio inolvidable. Cheste ha reabierto sus puertas a MotoGP un año después de lo ocurrido por la DANA. Después de 10 minutos de actuación, el cantante puertorriqueño puso el punto y final al Mundial de MotoGP 2025. Un día frenético para él, ya que en menos de tres horas pasó de estar cantando en el Bernabéu a hacerlo en Cheste. Una auténtica locura.