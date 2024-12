Mucho se sigue hablando de una posible reconciliación entre Álvaro Morata y Alice Campello, especialmente tras la última entrevista de la influencer y empresaria italiana, que dejaba la puerta totalmente abierta a una hipotética vuelta con el delantero del Milan, padre de sus cuatro hijos. Sin embargo, la versión del ariete español, o al menos así lo asegura Alexia Rivas, que asegura que desde el círculo más cercano de Morata se sigue dando por hecho que no van a volver a estar juntos.

«Alice quiere seguir marcando territorio y que aparentemente parezca que hay una reconciliación. No va a haber reconciliación, es información que llevo trabajando mucho tiempo y la respuesta del otro lado es no», dice la colaboradora de Vamos a ver, ofreciendo la versión del delantero a las palabras de su ex pareja en la ronda de entrevistas. La periodista asegura que el futbolista está haciendo todo lo posible para llevarse bien con Alice solamente por preservar el bienestar de sus hijos, su máxima prioridad en estos momentos. «Álvaro está tratando llevarse bien con Alice por la familia que tiene. Álvaro quiere seguir con su vida de soltero y no quiere volver con ella, pero es complicado cuando la otra parte no lo acepta», insiste.

Días antes, Alice Campello sorprendía a muchos hablando sobre una posible reconciliación con Álvaro Morata tras su separación. La empresaria e influencer italiana, cuando le preguntaban por la posibilidad de volver con el delantero del Milan, dejó a muchos con la boca abierta. «No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día, así que es posible cualquier tipo de cosa. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que pueda pasar con él… Lo importante es que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho y lo estamos llevando, entre comillas, bien», dijo.

Alice Campello, que que vive en Milán desde hace meses, asegura que sus hijos Ale, Leo, Edo y Bella están «felices y contentos» tras los cambios que de los últimos meses. Además, las próximas fiestas las celebrarán todos juntos porque los pequeños han hecho una curiosa petición a sus padres. «Sí, en Navidad vamos a estar juntos, los niños nos han pedido hacer galletas todos juntos y su felicidad es lo más importante para nosotros», adelantaba. «Álvaro Morata es mi familia, siempre será mi familia, independientemente de todo. Hemos crecido juntos y sí, claro, en Navidad vamos a estar juntos», añadía la empresaria, dejando totalmente abierta la puerta a una posible reconciliación con el delantero. Sin embargo, según Alexia Rivas la opinión del futbolista es bastante diferente, pero prefiere tener una buena relación con su ex para vivir más tranquilo y disfrutar de sus hijos. Pero eso no quiere decir que quiera volver con Alice Campello en estos momentos, pues lo tendría descartado.