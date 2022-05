El fútbol y los futbolistas están siempre rodeado de lujos. Casas, aviones, vacaciones y coches, sobre todo coches. Los vehículos de alta gama enamoran a los jugadores de todo el mundo, y obviamente hay muchas empresas que se dedican a vender y alquilar esos lujosos coches a los deportistas. Uno de los más conocidos en Inglaterra es Richard Clark, un británico que hace muchos años emprendió su negocio, que le va de maravilla.

Su historia está dando mucho que hablar en las islas, pues su empresa Premier Sports Solutions es el distribuidor al que acuden multitud de estrellas de la Premier League para adquirir sus vehículos. Desde que empezara allá por el año 2005, Richard ha vendido miles de coches en su concesionario de Bournemouth, pero lo realmente curioso es cómo realiza la mayoría de operaciones.

Y es que muchos de sus clientes prefieren tratar con él por WhatsApp e Instagram en lugar de visitar su oficina. Él ha sabido adaptarse a esas necesidades de los futbolistas, que habitualmente no quieren visitar concesionarios, y con su móvil gestiones millonarios acuerdos para vender coches de todo tipo de marcas a los jugadores.

«Es muy simple. Los futbolistas vienen a nosotros, a menudo después de que un compañero de equipo nos ha recomendado, nos dicen lo que quieren en WhatsApp y les proporcionamos el coche. La mayoría realmente no quiere entrar a la sala de exhibición, no están realmente interesados ​​en eso, solo quieren lo que quieren y en su casa. Pero ahora tenemos una presencia en línea muy fuerte con nuestro perfil de Instagram, que le da a la gente una idea de qué autos podemos conseguir. Y también vigilamos atentamente el mercado, lo que la gente quiere y seguimos las tendencias», explica Cark de manera sencilla.

«Caí en el mundo de los coches después de regresar de trabajar en el extranjero en la industria del fútbol y un gran concesionario de coches se acercó a mí. Sabían que conocía a algunos futbolistas y me preguntaron si podía venderles coches. Fui y sigo siendo un buen amigo del hermano de Jamie, Mark, así que he sido amigo de los Redknapps durante años. No trabajamos con márgenes masivos y tratamos a todos por igual», añade Richard, cuyo éxito según reside en no engañar a los futbolistas: “Tratamos de dar el mejor nivel de servicio posible, a su puerta, y todos regresan. Tuvimos la suerte de tener un mercado de celebridades y desde entonces hemos crecido significativamente.