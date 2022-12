Vasseur prepara una limpia en Ferrari

Ferrari ha vuelto a apretar el botón reset. La mejoría experimentada durante la última temporada no ha bastado para sostener una pelea real por los títulos mundiales con Red Bull y eso le ha acabado costando el puesto a Mattia Binotto. El nuevo inquilino de la silla eléctrica roja, esa que ha achicarrado a cuatro jefes diferentes durante la última década, es Frederic Vasseur, y la gran duda que planea sobre los tifosi es la siguiente: ¿habrá revolución en Maranello?

El inicio del último Mundial no pudo ser más ilusionante para Ferrari. La victoria de Charles Leclerc y el segundo puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Abu Dhabi otorgaban licencia para lanzar las campanas al vuelo. 21 carreras más tarde, Ferrari sigue esperando para volver a celebrar un doblete. Aquellas esperanzas se disolvieron como lágrimas en la lluvia, en este caso en el chaparrón desatado por Max Verstappen.

La emoción del Mundial murió demasiado pronto y Ferrari solo logró una victoria en las diez últimas carreras del año, la de Leclerc en Singapur. El retroceso fue tan grande que acabó liquidando la etapa de Binotto, incapaz de solventar los problemas en el garaje del equipo que se fueron agudizando con el transcurso de la temporada.

Desorganización interna

¿Y cuáles son los más gravosos? Principalmente las malas estrategias de carrera y la desorganización interna del equipo. No ha sido inhabitual que los pilotos no supieran a qué persona concreta dirigirse para comentar determinados detalles técnicos del coche. Es decir, el equipo no ha estado lo suficientemente engrasado y en un deporte donde cada milésima cuenta, esa falta de comunicación salido cara.

La llegada de Vasseur, primer francés al mando de Ferrari desde la marcha del añorado Jean Todt, garantiza agitación en la coctelera de la Scuderia y la duda cuál será la intensidad de esos movimientos. Se da por hecho que el ex jefe de Alfa Romeo realizará al menos dos o tres cambios importantes, pero tampoco se descarta una revolución de mayor calado. Las estrategias de carrera durante 2022 no han estado a la altura de la escudería con más historia de la Fórmula 1 y la sequía de victorias empieza a ser demasiado larga. Urgen soluciones y el bisturí de Vasseur ya está afilado…