Varane: «Todos los grandes clubes deberían copiar al Real Madrid»

Pocas semanas después de arribar en el Como, el físico de Varane dijo basta. Llegó arropado por un aura ilusionante, pero los obstáculos en forma de lesiones desembocaron en una prematura retirada del fútbol. El historial de problemas musculares no acompañaba a un Varane cuyo salario se salía de órbita a para el Como.

En su etapa como futbolista del Manchester United -de la temporada 2021/2022 hasta la 2023/2024- ha estado de baja un total de 219 días en los que se ha perdido 48 partidos. Y su debut con el Como, ante la Sampdoria en Copa de Italia, apenas duró 20 minutos. Lo que tardó su rodilla en decir ‘hasta aquí’.

Para más inri, Fábregas, técnico del Como, decidió no inscribirle en la lista definitiva para la Serie A y la idea de la retirada cobró tanta fuerza que terminó siendo imparable a sus 31 años. «Dicen que todas las cosas buenas deben llegar a su fin», aseguró el propio Varane que ya no forma parte de un vestuario con nombres ilustres como Pepe Reina, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Belotti y el joven Nico Paz.

Poco menos de un mes después de la retirada, Varane se sincera en una entrevista para L’Equipe. «Estaba buscando algo especial y así encontré el Como. Después de la pretemporada, mi familia se iba a venir a Italia, pero cuando me lesioné el 11 de julio, supe de inmediato que todo había terminado. Me hice un esguince de rodilla izquierda. Si mi rodilla izquierda me dice que está harta, tengo que escucharla. En los últimos tres años sólo me he lesionado ahí».

Varane arribó en el Real Madrid a los 18 años, petición expresa de Mourinho. En el equipo blanco quemó etapas y maduró a pasos agigantado. «Hice todo un poco más rápido que los demás. Tuve la suerte de llegar a un club que da tiempo a los jóvenes para aprender a un nivel muy alto y madurar físicamente. Lo que han hecho durante años, conmigo, Valverde, Vinicius o Rodrygo, es excepcional. Todos los grandes clubes deberían copiar al Real Madrid».

De sus entrenadores el Real Madrid, recuerda que fue Mourinho el que le trajo con una llamada cuando estaba en el Lens, y que fue Zidane llevó al club a su época dorada. «José Mourinho inició algo enorme. Ancelotti logró convertirlo, y luego tuvimos a la generación dorada en su apogeo, con Zizou al frente. Mou me llamó al Lens para que fichara por el Madrid. Aprendí mucho de él, aunque no siempre estuvimos de acuerdo en todo. Entiende muy bien a los jugadores, siempre los ha defendido, siempre ha asumido los momentos difíciles», confesó.

La retirada no aleja a Varane del fútbol. Seguirá ligado de manera directa con el Como, su último club. «Me uniré al comité de desarrollo del Como. Todavía tengo algo que aportar al fútbol y eso me permite ver otra cara del mismo. Ser un deportista de alto nivel es mucho más complicado de lo que la gente piensa. Tuve suerte de estar rodeado de buena gente, pero aun así fue muy, muy difícil».