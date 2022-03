Xavi Hernández y el VAR son amigos íntimos. Las decisiones desde la sala del videoarbitraje, en su gran mayoría, siempre dejaron con un gran sabor de boca al Barcelona desde que el egarense se ha sentado en el banquillo. Desde su primer contacto en el derbi catalán ante el Espanyol, hasta esta última jornada ante el Elche. Hasta en 10 ocasiones el VAR ha entrado en juego para beneficiar a los culés y darles siete puntos en Liga. La amistad entre Xavi y el VAR es inmejorable.

Las acciones polémicas en los partidos del Barça desde que Xavi está en el banquillo culé han solido caer siempre hacia el lado blaugrana. En más de diez ocasiones, durante los 21 partidos que lleva al frente el egarense, el VAR tomó partido en alguna acción polémica para beneficiar a los culés. No siempre acabó en gol o fue decisivo en el marcador, aunque siete puntos de Liga están en el casillero gracias a estas revisiones del videoarbitraje. De sumar un punto a sumar tres en cuatro partidos ligueros.

La amistad entre Xavi y el VAR comenzó desde el primer día. El debut en Liga Santander ante el Espanyol, en un derbi cargado de tensión, acabaría resolviéndose gracias a un penalti sumamente discutible. En el arranque del segundo tiempo, Memphis se colaba en el área e iba al mano a mano con Diego López cuando llegó Cabrera para ir abajo y barrer la pelota a la perfección al holandés. Del Cerro Grande pita penalti y desde el VAR le dan vía libre. Del 0-0 pasó al 1-0, que sería el resultado definitivo, primeros dos puntos.

Una semana más tarde, en el Estadio de la Cerámica, más polémica. El Barça se llevó el primer triunfo de la era de Xavi Hernández a domicilio en otro encuentro con acciones dudosas. La primera a los seis minutos de juego. Piqué va al suelo y la pelota le toca claramente en la mano dentro del área. El colegiado no pita nada pero tampoco es invitado a ver la jugada por el VAR. Sí entró en la segunda parte para conceder a Frenkie de Jong gol legal tras inicialmente considerar que había fuera de juego de Memphis. El partido acabó 1-3.

Tras las derrotas consecutivas ante el Betis y el Bayern de Múnich, turno de Pamplona. La polémica también estuvo servida ante el Osasuna, cuando no se pitó absolutamente en un jugadas clara en la que Gavi despeja una pelota en el área culé y ésta impacta en el brazo de Sergio Busquets. El colegiado no pita nada y la acción continúa en el contragolpe blaugrana que permitiría a Abde lograr el 1-2. Osasuna acabaría empatando el partido y el Barça sumaría un punto que quizá no debió llevarse con el reglamento en la mano.

El siguiente partido también llegaría con dudas para los culés. El Elche se escandalizó por el gol que permitió al Barça llevarse los tres puntos en el Camp Nou. Dembélé asistía a Gavi en una posición más que dudosa y era éste el que pondría en bandeja a Nico González el 3-2 con el que el Barça vencería. La acción, revisada por el VAR que trazó las líneas, determinó que era gol legal y subía al marcador.

Sin duda alguna, el partido ante el Valencia fue uno de los encuentros con más polémicas de esta temporada. Al Valencia le anularon varios goles, entre ellos uno a Gayá por fuera de juego. Minutos más tarde de esto, el Barça no veía anulado un gol a Aubameyang por milímetros. Dembélé filtra para Gavi y éste centra para el gabonés que hace el 0-3. La línea está tirada justo encima de la del último defensa che. Se le anularía más tarde otro gol a Carlos Soler por una pelota que se le va a Gayá por línea de banda en el transcurso de la jugada. Algo inédito hasta la fecha y que le pasó al Barça de Xavi.

Y la última gran polémica llegó este fin de semana, de nuevo ante el Elche. El VAR tuvo doble rasero ante los ilicitanos, sí pitando una mano de Barragán que permitiría a Memphis hacer el 1-2 tras la revisión del VAR. Minutos después una acción similar, esta vez era Jordi Alba el que tocaba la pelota con el brazo, despegado del cuerpo, pero el colegiado, Hernández Hernández, no vio nada y desde el VAR, De Burgos Bengoetxea tampoco vio necesario llamarle para que revisara la acción. El Barça acabó sumando otros dos puntos más.

La polémica ha estado siempre rodeando al Barça y el VAR ha sido protagonista en otras muchas ocasiones aunque con menor incidencia. Por ejemplo en el 1-1 ante el Granada, los nazaríes pidieron penalti por una acción de Dembélé en el área pero el VAR ni entró. Una acción similar ante el Alavés, en el 0-1 en Mendizorroza. Los vitorianos se quejaron por una pantalla de Nico ante Pina que consideraron penalti. Ni árbitro ni VAR vieron nada. En la ida ante el Nápoles, el VAR entró también para conceder una pena máxima culé en la ida para el 1-1 final.