El ex guardameta y directivo del Ajax, Van der Sar, ha optado por guardar silencio ante el escándalo de Marc Overmars, destituido como director deportivo del club neerlandés, después de que se conociera que había mandado mensajes inapropiados a sus compañeras. El ex internacional con la selección de los Países Bajos se ha limitado a aclarar que desconocía los hechos y ha intentado evitar comparecer públicamente para ofrecer su opinión sobre el caso. «Está completamente roto», dicen.

En los últimos días han sido muchas las personas del entorno del Ajax que se han pronunciado públicamente sobre el caso Overmars. El ex jugador del conjunto neerlandés y director deportivo de la entidad desde 2013 fue destituido al conocerse que había traspasado la línea y había enviado mensajes inapropiados a sus compañeras. El propio Overmars se mostró arrepentido con su actitud y dijo haberse dado cuenta tarde de que había actuado mal.

En los Países Bajos ha llamado especialmente la atención la postura de Van der Sar con el caso Overmars, ya que no ha querido comparecer públicamente ante las cámaras para ofrecer su opinión sobre el caso que atañe a su ex compañero en el campo y en los despachos. En un primer momento, el ex guardameta se limitó a decir que desconocía los hechos y que en su función -director general del Ajax-, se sentía «responsable de ayudar a los compañeros».

Jan Joost van Gangelen, presentador de ESPN y que conoce bien el caso, ha explicado el motivo del silencio de Van Der Sar en un caso que está siendo tan comentado por todos en los Países Bajos. «La historia es un poco complicada, pero es así. El director comercial Menno Geelen, el director deportivo Marc Overmars y el director general Edwin van der Sar son exactamente iguales y no pueden dispararse entre sí», dijo.

«Está muy molesto y es un hombre roto»

«No pueden decir nada el uno del otro y tampoco realizan entrevistas de evaluación mutua, porque estas se realizan con el Consejo de Vigilancia. En el Ajax les resulta difícil dejar que alguien que no tiene voz en la partida de un colega hable», añadio Jan Joost van Gangelen sobre el silencio de Van der Sar.

«Van der Sar está muy molesto y además es un hombre roto. Hay cuatro millones de fotos con Marc Overmars como signo del club. Así que yo lo pensaría muy bien antes de aparecer frente a la cámara. Pero les resulta demasiado difícil, y quizás el propio Van der Sar no está preparado para eso», explicó Jan Joost van Gangelen.