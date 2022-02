El Ajax ha cesado a su director deportivo, Marc Overmars, por enviar mensajes fuera de tono a sus compañeras. El directivo había sido renovado recientemente en su cargo hasta 2026, pero el club no ha dudado en despedirlo al descubrir que había enviado «mensajes a otras trabajadoras de la entidad que traspasaban los límites». Overmars ha reconocido que está «muy avergonzado» y que se dio cuenta «demasiado tarde» de que «había cruzado» la línea.

«Es una situación dramática para todos los involucrados, sobre todo para las mujeres que tuvieron que lidiar con este comportamiento. Es devastador», declaró el presidente del Consejo de Supervisión del Ajax, Leen Meijaard, al tiempo que reconoció que Marc Overmars ha sido «el mejor director de fútbol que ha tenido el Ajax». El ex futbolista había llegado a los despachos del club en 2012, después de una gran etapa defendiendo el escudo del Ajax en el campo, y había asumido el cargo de director deportivo en febrero de 2013. Recientemente había sido renovado hasta 2026.

El propio Overmars se ha declarado arrepentido y «muy avergonzado» por los hechos. «Estoy muy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a mi comportamiento. Lamentablemente, no me di cuenta de que había cruzado la línea, pero en los últimos días me ha quedado claro y quiero disculparme. Ahora me doy cuenta de lo que he hecho, pero es demasiado tarde», declaró el ex jugador neerlandés.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax. Dit heeft hij na gesprekken in de afgelopen dagen met de Raad van Commissarissen (RvC) en algemeen directeur Edwin van der Sar besloten en aan hen meegedeeld. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022

Edwin van der Sar, director general del Ajax y ex compañero de Overmars, también lamentó el comportamiento del ya ex director deportivo del Ajax. «La situación es terrible, estoy de acuerdo con las palabras de Leen Meijaard. En mi posición, me siento responsable de ayudar a mis compañeras. Marc y yo jugamos juntos desde principios de la década de los 90, primero en el Ajax y después en la selección y hemos estado casi diez años juntos en la directiva. Ahora ha llegado un final muy abrupto», señaló el ex portero.