El Ajax despidió hace unos días a su director deportivo, Marc Overmars, por enviar mensajes fuera de tono a sus compañeras. El directivo había sido renovado recientemente en su cargo hasta 2026, pero el club no ha dudado en despedirlo tras descubrirse el escándalo sexual. Overmars reconoció que está «muy avergonzado» y que se dio cuenta «demasiado tarde» de que «había cruzado» la línea, pero su arrepentimiento no ha evitado el cese.

El caso ha dado la vuelta al mundo y como tantos otros de similar índole debe servir para acabar con ese tipo de acoso en el mundo del fútbol y en la sociedad en general. Un escándalo que la federación holandesa pretende que sea ejemplo para que se denuncien este tipo de conductas siempre: “Por favor, denuncien. No importa lo difícil que sea. Puede hacerse de forma anónima a través de la persona de contacto confidencial de su club, la federación o el Centro de Seguridad del Deporte”. Al margen del despido, la prensa holandesa va más allá y asegura que ahora Overmars va a tener que devolver una importante cantidad de dinero al Ajax.

El Ajax no se pronuncia

Concretamente, el que fuera jugador del Barcelona deberá devolver a la entidad la bonificación de la prórroga de su contrato de 1,25 millones de euros. En diciembre, el Ajax anunció que el club renovaría a Overmars como director deportivo hasta 2024, pero finalmente fue prorrogado hasta 2026. El contrato incluía esa bonificación que ahora el club va a pedir de vuelta considerando que el responsable del despido es el propio Overmars por su comportamiento, tal y como informa RTL Nieuws.

Sin embargo, el Ajax no ha hecho público por ahora este extremo y prefiere no pronunciarse sobre nada que tenga que ver con el caso Overmars, algo que no gusta entre los accionistas del club.Errol Keyner, subdirector de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), ha hablado para defender los intereses de los accionistas y ha criticado al Ajax por no haber incluido «una cláusula por la cual debe ser reembolsado bajo ciertas circunstancias».