Marc Overmars fue despedido del Ajax de Ámsterdam, club en el que ejercía como director asuntos de fútbol, por mandar «mensajes inapropiados» a varias compañeras. Ahora se ha sabido que el contenido de dichos eran fotos de su propios genitales, lo que se conoce en el mundillo de las redes sociales como dickpicks o ‘fotopollas’.

«Estoy avergonzando por todo lo ocurrido», dijo un Overmars que no pudo eludir su despido. El que fuese internacional con la selección holandesa, además de estrella en el Ajax, Arsenal o Barcelona, habría estado enviando este tipo de imágenes a diversas compañeras dentro de la organización del equipo tulipán hasta que varias de ellas notificaron al club la situación.

En el comunicado sobre su despido, el Ajax admitió que Overmars había enviado «una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo obligando a tomar la decisión de dejar el club». Su ex compañero y amigo Edwin Van der Sar ha sido quien ha tomado la determinación contra el jugador tras ver las pruebas.

«Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. No veo otra opción que dejar el Ajax. Esto supone un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz», declaró Overmars sobre el asunto en un comunicado.

Por su parte, la Federación Holandesa de Fútbol animó a todo aquel que se sienta acosado a denunciar este tipo de comportamientos. «Nos gustaría decirles a todas las víctimas de comportamiento transgresor: ‘por favor denuncien, no importa lo difícil que sea’. Se puede hacer de forma anónima, con la persona de contacto confidencial de su club, la KNVB o el Centro para el Deporte Seguro», añadió en un comunicado.

El Ajax no va a tomar más medidas con Overmars más allá del despido, pero es posible que las víctimas de su comportamiento lo puedan llevar a la Justicia Ordinaria. Pese a sus disculpas, el que fuese extremo estrella de Holanda a principios de los 2000 podría enfrentarse a consecuencias penales.