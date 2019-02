Ernesto Valverde habló en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de este miércoles entre Real Madrid y Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey

Ernesto Valverde habló en la rueda de prensa previa al Real Madrid – Barcelona de semifinales de la Copa del Rey en la que mostró su confianza de cara a un duelo decisivo donde los culés intentarán meterse en la final que se disputará el próximo mes de mayo.

Final de Copa

“Me encantaría, no lo voy a negar. No sabía lo de los 100 partidos, pero es un partido señalado porque es una semifinal, un Clásico. Va ser complicado, tenemos un marcador que no es el que nos gustaría de inicio y es un partido que esta abierto y una eliminatoria por decidir. Es un gran rival y esperamos pasar, como también lo esperan ellos”.

Rival o hacerle daño

“Obviamente tenemos que intentar ir a hacer daño al contrario. Siempre ir a ganar el partido y en este caso, nosotros partimos de la basa que si no marcamos no tenemos posibilidades de pasar, nuestra obligación es ir a marcar. Es lo que hacemos siempre. También nos tenemos que proteger, pero hay que atacar la portería contraria”.

Arthur

“Está mejor, ya hizo una parte del entrenamiento. No sé como lo habrá asimilado y lo valoraremos ahora en el entreno. Esperamos tenerlo ya pronto, ojalá el sábado, pero hay una posibilidad de que esté”.

Presión

“Llegamos como llegamos a cada partido. Lo que dije antes del Lyon es válido para cualquier partido. Es un partido definitivo y uno de los dos llegará a la final y el otro fuera. No es como la Liga que todo continúa. Es un punto y seguido para uno y un punto y final para otro. Queremos pasar y estamos preparados. Siempre tienes el espíritu competitivo en la previa de los partidos para prepararte para ese evento”.

Precedentes en el Bernabéu

“No sirven para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Es un dato que te indica lo que ha ocurrido hasta este momento, pero nos preocupa pensar en cómo podemos ganar. Eso depende de los que juegan, de nuestro estilo y ese tipo de cosas, que es a lo que nos dedicamos”.

VAR

“Estamos tranquilos con respecto a todo eso. Sabemos que la polémica estará ligada al fútbol y otros deportes. Depende más de las personas que del propio deporte. Intentaremos ganar y nos olvidamos de lo demás.”.

Resultados válidos

“No es ninguna garantía de lo que pase en el partido. En los últimos años el Barça ha tenido una gran trayectoria en el Bernabéu. Ellos estarán fuertes, es un Clásico, sabemos la importancia que tiene.”.

Dos Clásicos seguidos

“No es normal jugar dos partidos de esta envergadura en la misma semana, pero puede pasar. Es difícil que se dé el mismo resultado en un partido y otros. Suelen ser partidos diferentes. Nuestra intención es separarlos y centrarnos en el de mañana, que el del sábado nos queda lejísimos”.

Arthur

“Arthur es un gran jugador y nos aporta mucho, pero también es verdad que hay partidos en los que no ha estado y hemos hecho grandes partidos. Cuando hay jugadores que no están, hay otros que le suplen. Es diferente a otros, pero no ponemos”.

Vinicius

“Es un jugador desequilibrante. Cuando ha entrado aporta cosas porque tiene desparpajo y velocidad, pero no me condiciona porque si no juega él lo hace Asensio, Isco, Bale…”.

Ganar uno de los dos Clásicos

“El de mañana y pasado diré el del sábado.”.

Cillessen

“Lo valoraremos después. Ha tenido una buena evolución, mejor de lo que esperábamos.”.

Cambios

“Es un partido definitivo, intentaremos poner el mejor equipo para ganar”.

Dembélé

“Puede ocupar cualquiera de las dos bandas. Le veo bien entrando por cualquier lado”.

Dificultad de preparación

“Los dos partidos los veo parejos”.

Victoria contra el Sevilla

“Antes de encarar un partido como este o de Champions siempre queremos ir ganando y llegando con buenas sensaciones. Hicimos cuatro goles, ganamos fuera de casa”.

Umtiti

“Fue una decisión de riesgo que jugara pero pensaba que la tenía que hacer y le vemos bien. Estamos contentos en ese sentido”.

Penalti de Casemiro

“No me digas que no fue una respuesta genial de Carvajal. No voy a decir nada de eso y deseamos que Doukouré se recupere lo antes posible.”.