Uno de los peores fichajes del Barcelona en la última década podría llegar en enero al Betis

No serán pocos los que recordarán a Arthur Melo en su breve etapa en el Barcelona, un fichaje que llegó de Gremio, a cambio de 31 millones más nueve en variables que no llegaron a materializarse… Al cabo de dos años fue usado como moneda de cambio en una operación que daría como resultado otro de los pufos más destacados de la última década culé, Miralem Pjanic, en una operación que sirvió para redondear cuentas a los culés. Hoy, Arthur Melo está cerca de volver a la Liga, pero no a Barcelona, sino a la filas del Betis.

Arthur Melo está actualmente en las filas de la Juventus y apuntan a que está a punto de regresar al fútbol español. Según informaciones provenientes de Italia, el Betis está en negociaciones avanzadas para hacerse con los servicios del centrocampista que no cuajó en el Barcelona, en un movimiento que podría materializarse durante este próximo mes de enero. El jugador está en el más oscuro ostracismo, no ha jugado ni un partido esta temporada, de hecho ni siquiera ha entrado en una convocatoria en estos últimos meses, pese a no estar lesionado.

Arthur volvió a la Juventus tras cesiones poco fructíferas en el Liverpool y la Fiorentina. En su paso por el conjunto viola, llegó a disputar la final de la Europa League –la cual perdieron ante el Olympiacos–. Sin embargo, su regreso a Turín no le ha permitido recuperar protagonismo.

Con contrato hasta 2026, el brasileño ha sido descartado sistemáticamente, y su elevado salario ha sido una barrera para su salida definitiva. No obstante, el Betis ha emergido como el principal candidato para incorporar al ex del Barcelona, proponiendo una cesión de seis meses con una opción de compra valorada en 12 millones de euros, una cifra muy superior a su actual valor de mercado según Transfermarkt, de cinco millones.

Manuel Pellegrini busca un mediocentro que aporte equilibrio y creatividad a su plantilla. Con jugadores como Johnny Cardoso, Sergi Altimira y los lesionados Marc Roca y William Carvalho, el cuadro bético necesita reforzar su medular para afrontar la segunda mitad de la temporada. Arthur tiene experiencia en la Liga y un perfil técnico elevado pese a su actual situación y las dudas que pueda generar su inactividad.

Talks in progress between #RealBetis and #Juventus for #Arthur Melo, who has given his availability to join #Betis. #Juve are pushing for a loan with the option to buy (around 12M). Betis are structuring the possible deal on a 4-years contract. #Valencia at the window. #transfers https://t.co/Qu5jWXCQXd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2024