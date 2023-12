El United, dispuesto a pagar el doble de la cláusula de Griezmann

El Manchester United está dispuesto a ofrecer 50 millones al Atlético para cerrar el traspaso de Antoine Griezmann en este mercado de enero, algo más de el doble de lo que establece su cláusula de rescisión, aunque el francés no quiere moverse del Metropolitano. El club inglés está desesperado por dar un golpe de efecto tras un inicio de temporada desastroso culminado con la eliminación en Champions.

Los red devils buscan uno o varios fichajes invernales para dar salir de una crisis que podría llevarse por delante en cualquier momento a su técnico, Eric Ten Hag, tras caer con estrépito en la Champions. El Manchester United, que la pasada temporada logró al menos meterse entre los cuatro primeros de la Premier, está completando una primera parte de campaña irregular con demasiados incendios en la plantilla.

El ambicioso negocio que une a Griezmann y Llorente con Miguel Ángel Silvestre y Álex González https://t.co/3kiHRCLSWs — okdiario.com (@okdiario) December 9, 2023

Los de Ten Hag marchan séptimos en la Premier a siete puntos de la zona Champions y con siete derrotas en 16 jornadas. El equipo del Old Trafford se despidió esta semana no sólo de la Champions League, sino que también de una Europa League donde no podrán competir al terminar cuartos de su grupo.

El Manchester United está loco por Griezmann, pero el francés no les corresponde. Antoine, que está viviendo una de las mejores temporadas de su carrera, tiene muy claro que no se va a mover del Atlético y menos en mitad de curso, porque tiene la ilusión de volver a lograr un título vestido de rojiblanco.

El no es no de Griezmann

El pasado verano el francés ya rechazó una mareante oferta de Arabia Saudí, 200 millones por tres temporadas, superior incluso a la que también rechazó su compañero Morata. Griezmann tenía muy claro que su presente y su futuro pasaba por el Atlético y que ni todo el dinero en el mundo le iba a hacer cambiar de opinión.

El pasado 31 de octubre el propio Eduardo Inda adelantó la inquietud del Atlético por la posibilidad de que los grandes de la Premier estuvieran tentados de llevarse a Griezmann en enero por esa cláusula asequible de 25 millones. «Increíblemente Griezmann tiene una cláusula de rescisión de 25 millones y hay clubes de la Premier que lo quieren. El Manchester United está viendo la posibilidad de llevárselo en invierno. 25 millones de euros», desveló entonces el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Ahora el Manchester United está dispuesto a doblar su apuesta, pero Griezmann es el mejor aliado que puede tener ahora el Atlético de Madrid. El francés está focalizado en trabajar a las órdenes del Cholo para intentar ganar algún título y competir hasta el final en todas las competiciones.

Sus números están a la altura de los mejores jugadores de Europa y sólo el huracán Bellingham los mejora. Griezmann ha anotado 13 goles y ha repartido dos asistencias en los 20 partidos oficiales que ha jugado con el Atlético en esta primera mitad de la temporada, pero su peso en el equipo es de tal magnitud que ni siquiera aparece en las estadísticas.