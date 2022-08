Pasan los días y cada vez son más las voces autorizadas que critican la alarmante situación del Manchester United tras sus dos derrotas en Premier League que le han colocado como colista teniendo unos números que no se recuerdan desde hace décadas. Esta vez ha sido Gary Neville, uno de los grandes jugadores de la historia del United, quien ha reprobado duramente a la entidad, tildando al club de «cementerio de futbolistas».

“Uno de los problemas que ha tenido el United durante una década es el cambio de entrenadores y estrategias. Esto es un problema enorme. Hemos mirado los fichajes más importantes del club y se han gastado más de mil millones. Solo hay dos fichajes que han sido buenos y han rendido a buen nivel. Bruno Fernandes por sus números hay que decir que ha funcionado y Zlatan Ibrahimovic», opinó sobre la horrorosa gestión en los despachos sobre la política de fichajes durante estos últimos años.

«Herrera, Shaw, Matic, Mata… Cristiano habría entrado, pero lo que ha pasado en el último mes pasa de estar verde a ámbar. Puede ser por rendimiento, valor, precio o por comportamiento. El 75% no ha trabajado. Eso es una película de miedo desde el punto de vista del mercado”, añadió.

El ex futbolista del Manchester United habló para los micrófonos de Sky Sports y no dudó en criticar duramente a su ex club, donde jugó un total de 602 partidos: “Yo estaba ilusionado con muchos fichajes, incluso el año pasado con Sancho, Varane, Cristiano. También con Di María. Pero ahora, este club se ha convertido en un cementerio de futbolistas”.

Por otro lado, también quiso reprender a Cristiano Ronaldo tras explotar en redes sociales el pasado martes en redes sociales, donde el portugués informó que hablaría en dos semanas para decir la verdad sobre su supuesto deseo de abandonar el club. Neville, a través de su cuenta de Instagram exigió al astro portugués que hablara de inmediato para solucionar la situación: “¿Por qué el mejor jugador de todos los tiempos (en mi opinión) tiene que esperar dos semanas para contarle la verdad a los aficionados del Manchester United? Levántate ahora y habla. El club está en crisis y necesita líderes ¡Él es el único que puede agarrar esta situación por el cuello!».

