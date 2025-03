Unai Simón: «Es una falta de respeto dudar de Iñigo Martínez»

Unai Simón se ha encargado este martes de defender a capa y espada a Iñigo Martínez, ausente finalmente en la lista de la selección española después de que Luis de la Fuente le convocase más de un año después. El central del Barcelona no estará finalmente para la eliminatoria de cuartos de final contra Holanda en la Liga de las Naciones al sufrir una parameniscitis interna de la rodilla derecha, pero en las últimas horas ha habido muchas especulaciones con que se habría borrado de este parón internacional, algo que ha desmentido rotundamente su ex compañero del Athletic Club.

«No he hablado con él. Sí que lo he estado leyendo y escuchando y me parece mal dudar de un jugador como Iñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado o un parte médico diciendo que está lesionado creo que es una falta de respeto no hacerle caso, no sólo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del Barcelona», criticó Unai Simón en primer lugar.

«Iñigo estoy seguro de que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido por la lesión que tiene. Lo que se esté diciendo de él y demás me parece una falta de respeto a un compañero que yo he tenido en mi vestuario, en la selección y en el Athletic y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él», insistió.

Unai Simón también aclaró si se ve titular ante la gran competencia que le brinda David Raya a él y al propio De la Fuente. «No he hablado con Luis. Al final de lo que deberíamos hablar es de si ha cambiado el planteamiento de juego. De si soy titular o no lo soy no hemos hablado. Lo veremos el jueves. Tampoco me quita el sueño. Cualquiera de los tres porteros podemos hacerlo muy bien contra Holanda», zanjó.

Unai Simón y el exigente calendario

Su comparecencia ante los medios de comunicación acabó con una reflexión sobre el calendario actual y cómo eso le afectó para lesionarse de larga duración: «¿Me parece normal que haya tanto lesionado? Hay mucha exigencia de partidos. A todos nos gusta ver partidazos, pero el ritmo la que se disputan Champions y Europa League… Estos formatos están hechos para ver partidazos y se nos exige mucho ritmo.

«Aquí los dos entrenos que hemos hecho han sido de recuperación. Mañana será toma de contacto con la finalización, pero no va a ser de gran exigencia. La gran mayoría jugamos cada tres días y no se puede entrenar con mucha intensidad. Cuando hay que desgastarte es en los partidos. Habrá que adaptarse a esta situación», sentenció.