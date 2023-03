Última hora sobre Hiba Abouk: su mejor amigo lo aclara todo tras el ‘Caso Achraf’

Hiba Abouk desde que estalló el Caso Achraf. Sin embargo, su mejor amigo ha hablado largo y tendido de la situación de la actriz tras salir a la luz la noticia de la presunta violación del futbolista del PSG. La influencer no ha dado señales en sus redes sociales, donde solía ser muy activa, pero su íntimo Pelayo Díaz se ha pronunciado, siempre mostrándose cauto pero dando información sobre Hiba.

«Primero se tendrá que pronunciar ella y se tendrán que esclarecer los hechos y ver qué es lo que ha pasado. No es mi tema. Yo entiendo que me tienes que preguntar porque es mi amiga, la amo y la respeto como profesional. Creo que es una actriz buenísima y una persona aún mejor. No es mi tema», comentaba el influencer en la pasada gala de los premios Ídolo.

«Tiene que ser muy duro»

«Es muy difícil ser un personaje público cuando te pasan rupturas, fallecimientos, fracasos empresariales… Es muy duro que la gente espere de ti una respuesta inmediata, imagínate que todo el mundo crea que sepa, porque a veces las cosas no son como se perciben o se cuentan. Tiene que ser muy duro vivir así y hay que respetar los tiempos de cada persona», añade el estilista, que no cree que su amiga esté siendo «cuestionada» y que considera que puede necesitar un tiempo para «que las cosas se asienten».

«Pero todo su entorno la estamos apoyando y haciendo lo que hay que hacer, estar callado, y yo no puedo contar nada más de ella porque no quiero que haya ningún titular de que Pelayo dice… quiero protegerla», finalizaba el también influencer, que desliza que será bastante más claro sobre el tema una vez que Hiba Abouk ya rompa su silencio. La actriz y Achraf ya estaban distanciados desde hace meses, pero la acusación al futbolista podría haber precipitado el acuerdo de separación entre ambos.