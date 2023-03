Hiba Abouk toma una drástica decisión tras la acusación de violación a Achraf Hakimi

Hiba Abouk guarda silencio. Achraf Hakimi fue acusado presuntamente de violar a una joven durante el pasado fin de semana. La propia chica de 23 años acudió a comisaría a exponer los hechos, aunque no denunció al jugador del PSG, por lo que la Fiscalía decidió entrar de oficio. El jugador habría aprovechado la ausencia de la actriz y sus dos hijos para verse con la joven en su casa de París. Por ahora, la influencer se está manteniendo al margen del turbio asunto, aunque habría tomado una drástica decisión.

Al parecer, el distanciamiento entre el lateral nacido en Madrid pero internacional con Marruecos y la actriz era cada vez mayor. De hecho, Hiba Abouk y Achraf Hakimi ya estaban preparando un acuerdo de separación, pero ha sido tras salir a la luz de la supuesta violación cuando ella ha decidido acelerar esa ruptura. A la madrileña de origen tunecino le pilló todo esto en Dubai de vacaciones con sus hijos, su refugio en estos tiempos complicados. Y es que ambos llevan vidas muy diferentes, y una de las causas puede ser la gran diferencia de edad (él tiene 24 años y ella 36).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)



Sea como fuere, Hiba Abouk no ha confirmado ni desmentido nada. Pese a ser muy activa en redes sociales, desde que saltó la noticia no ha reacciado de ninguna manera, pues su última publicación es junto a sus pequeños disfrutando de unos días en Dubai. Según cuenta el portal El Cierre Digital, ella y Achraf Hakimi llevan semanas ramitando su separación, por lo que el jugador no le habría sido infiel con la chica que le acusa de violación.

Mientras tanto, en el entorno de Achraf se defiende su inocencia a capa y espada. Su abogada, Fanny Colin, ha hablado así de su cliente: «Las acusaciones son falsas. Está tranquilo y sereno, a disposición de la justicia. El PSG apoya al jugador que ha negado con firma las acusaciones. Él sigue confiando en la justicia».