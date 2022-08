La UEFA sanciona al PSG por saltarse el fair play tres años seguidos

La UEFA ha dado un serio aviso al PSG después de que el conjunto galo haya incumplido sistemáticamente uno de los puntos básicos del Fair Play financiero. El máximo organismo continental le ha dado un margen de tres años para que ajuste las cuentas, pero los parisinos no han podido, o no han querido, hacerlo. Finalmente, han sufrido una sanción económica, pero si la situación no se regula podría llegar a ser deportiva.

El PSG ha tenido un déficit en cada uno de los tres últimos años superior a los 30 millones de euros. Además, las pérdidas económicas cada vez son mayores. Una situación que deben cambiar de inmediato. Por el momento, la entidad de París no puede suavizar las sanciones, aunque sí puede adherirse al acuerdo de conciliación propuesto por la UEFA.

No obstante, tal y como ha informado L’Équipe, el PSG no está de acuerdo con estos análisis y por el momento no contemplar llegar a ningún tipo de acuerdo. Los parisinos y el Olympique de Marsella, también sancionado, pueden apelar esta decisión en primera instancia y podrían incluso acudir en apelación a un segundo Tribunal en caso de que la sentencia sea desfavorable.

Por otro lado, si PSG y Marsella deciden no hacer frente a las sanciones impuestas, las consecuencias serían mayores por parte de la ICFC. Hay que recordar que en 2014 los parisinos sí llegaron a un acuerdo de conciliación en el que pagaron 60 millones de euros. Ambos clubes tienen hasta la próxima semana para responder a la carta de la UEFA, que podría actuar con firmeza en caso de que no se tomen medidas.