La UD Las Palmas y CF Academy firman un acuerdo para el lanzamiento oficial de los Campus UDLP en EEUU

La Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D., y CF Academy LLC, entidad con sede en Princeton (New Jersey), han firmado un Acuerdo de Colaboración para el lanzamiento y desarrollo de los Campus UD Las Palmas en Estados Unidos, un proyecto estratégico que refuerza la internacionalización de la marca UDLP y su labor formativa en el ámbito del fútbol base.

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá organizar campus, concentraciones y eventos formativos en diversas ciudades del país entre diciembre de 2025 y junio de 2026. La primera actividad programada será el Campus en marzo en New Jersey, desarrollado junto a Drew University, seguido de campus en Pensilvania, Nueva York, Connecticut y Filadelfia.

Este proyecto supone el primer paso de UD Las Palmas en Estados Unidos, abriendo la puerta a seguir explorando futuras opciones y líneas de colaboración en función de la evolución y resultados de esta primera fase.

Formación UDLP y metodología oficial en Estados Unidos

UD Las Palmas, a través de su Escuela de Fútbol, aportará su metodología formativa y seleccionará a formadores titulados, quienes viajarán a Estados Unidos para impartir la formación correspondiente.

CFA será responsable de la organización operativa, logística, administrativa y promocional, así como de la gestión de inscripciones, acuerdos con instituciones educativas y contratación de los seguros necesarios.

El acuerdo también incluye la licencia de uso del nombre, escudo y signos distintivos de UDLP, y contempla la venta de productos oficiales durante los campus, reforzando la visibilidad internacional del club.

Objetivos del proyecto

Los Campus UDLP USA tienen como finalidad:

.- Fomentar la práctica del fútbol entre niños y jóvenes de 7 a 17 años.

.- Difundir los valores educativos y deportivos que caracterizan a UD Las Palmas.

.- Detectar y desarrollar talento joven en distintos estados.

.- Impulsar la presencia internacional del club.

.- Promover entornos formativos seguros y saludables dentro de comunidades escolares.

Carlos Figueroa, director de la CF Academy, explica que «para nosotros es un honor asociarnos con una institución del prestigio y la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. Este acuerdo representa un paso decisivo para llevar a Estados Unidos un modelo formativo reconocido y una metodología que ha demostrado su capacidad para desarrollar talento desde la base».

«Nuestro objetivo es ofrecer a los jóvenes futbolistas una experiencia de máximo nivel, donde puedan aprender, crecer y vivir el fútbol con los valores que UD Las Palmas transmite en cada uno de sus proyectos. Estamos convencidos de que este programa tendrá un impacto muy positivo en las comunidades en las que trabajaremos», añade.

«Este proyecto marca nuestro primer paso conjunto en Estados Unidos y abre la oportunidad de seguir explorando nuevas vías de colaboración que puedan expandirse en el futuro», termina.