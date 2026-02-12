Ucrania estalla contra el COI por censurar el casco en memoria de los asesinados: «Nos intimidaron»

Ucrania no se ha callado para señalar la gran polémica que está salpicando a los Juegos Olímpicos de Milán y Cortina 2026. Su deportista, Vladysav Heraskevych, fue descalificado después de llevar un casco con fotos de las víctimas por la guerra con Rusia, y los políticos no han tardado en responder a los argumentos del COI explicando las razones que les motivaron a tomar la decisión.

El más crítico de todos ha sido Andrii Sybiha, ministro de Exteriores, entre toda la delegación ucraniana, que no dudó en señalar que todo ha sido una traición y el grave perjuicio que supone dar esa imagen al mundo: «El COI no ha vetado al atleta ucraniano, sino su propia reputación. Las futuras generaciones lo recordarán como un momento de vergüenza. Simplemente quería conmemorar a sus compañeros atletas caídos en la guerra. No hay nada de malo en ello bajo ninguna norma ni ética. El COI intimidó, faltó el respeto e incluso sermoneó a nuestro atleta y a otros ucranianos sobre cómo debían guardar silencio sobre “uno de los 130 conflictos del mundo”.

Desde los entrenamientos, Vladysav había estado llevando el casco por muchos avisos y reuniones en los que le pedían que hiciese otro homenaje a los deportistas fallecidos, como llevar un brazalete negro. Sin embargo, nunca accedió y luchó hasta el final por sus ideales: «El COI también ha fracasado sistemáticamente a la hora de enfrentar al mayor abusador de los deportes internacionales y de la Carta Olímpica: Rusia».

«Un país que inició tres invasiones durante la Tregua Olímpica en las últimas tres décadas, implementó el mayor programa de dopaje financiado por el Estado, mató a 650 atletas y entrenadores ucranianos y dañó 800 instalaciones deportivas en Ucrania. Son los rusos los que deben ser prohibidos, no la conmemoración de sus víctimas. Ninguno de ellos es neutral. Si el Credo Olímpico dice que “lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar sino participar”, entonces el COI lo traicionó por completo al impedir que Vladysav participara y traicionó a 650 atletas y entrenadores ucranianos asesinados por Rusia. Nos enorgullece tener a Vladyslav, quien no los ha traicionado. Gracias por tus principios y valentía», sentenció.

El COI readmite a atleta de Ucrania, pero no podrá competir

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este jueves devolver la acreditación al atleta de Ucrania de skeleton Vladyslav Heraskevych y lo informó en un comunicado después de que su presidenta, Kirsty Coventry, pidiera a la Comisión Disciplinaria de la institución olímpica que, de «forma excepcional», se reconsiderara la retirada de la credencial de Heraskevych para que pudiera permanecer en la sede olímpica sin poder participar en las pruebas oficiales.

Coventry trasladó su solicitud después de mantener una reunión «muy respetuosa» con Heraskevych para tratar de convencerlo de que desistiera de su actitud y no luciera el casco en la prueba clasificatoria de hoy, en recuerdo de sus compatriotas fallecidos en la prueba clasificatoria de hoy.

Ante la negativa del deportista, abanderado de Ucrania, el COI dio a conocer su expulsión por incumplir el apartado de la Carta Olímpica que prohíbe expresiones políticas, aunque Coventry recapacitó y dio marcha atrás en cuanto a la retirada de la acreditación, lo que fue aceptado por el presidente de la Comisión Disciplinario, el suizo Denis Oswald.

«Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje. El mensaje es un mensaje poderoso. Es un mensaje de recuerdo. Es un mensaje de memoria. No se trata del mensaje. Se trata simplemente de las reglas y del reglamento. Debemos ser capaces de mantener un entorno seguro para todos. Y, lamentablemente, eso significa que no se permiten mensajes», afirmó la presidenta del COI tras su charla con Heraskevych.

Según la dirigente zimbabuense, lo deseable hubiera sido «encontrar maneras de rendir homenaje a su mensaje, a su casco», antes de la competición, pero lamentó no haber podido llegar a un acuerdo. «Hemos establecido estas reglas para intentar ser justos y también para intentar que nos permitan hacer ambas cosas: para permitir que los atletas se expresen, pero también para garantizar su seguridad», añadió Coventry.

El encuentro con el atleta ucraniano fue el último recurso para tratar de encontrar una salida a la crisis, según la presidenta del COI. «Sentí que era muy importante venir a hablar con él cara a cara (…) No le hablaba como presidenta, sino como atleta. Tenía muchas ganas de verlo competir hoy», enfatizó Coventry.