La triquiñuela que Marc Márquez aprendió de Fernando Alonso y que aplicó en su última carrera

Marc Márquez y Fernando Alonso son muy parecidos. De su calidad no hace falta ni hablar, los títulos y su rendimiento en pista hablan por sí solos, pero ambos pilotos destacan también por su astucia tanto dentro como fuera de la pista. En la previa de la carrera del domingo en Austin, el de Cervera volvió a demostrar que es el más listo de la clase y un piloto con mucha influencia dentro de la parrilla de MotoGP.

La mayoría de los pilotos salió con neumáticos de lluvia porque la pista estaba algo mojada y caían una pequeña llovizna sobre el circuito de Las Américas. De hecho, Quartararo puso slicks al principio y se cayó en la vuelta de salida a pista. Eso hizo pensar que la mejor opción era poner las gomas de mojado. Pero la llovizna paró y la pista se fue secando poco a poco. Eso provocó las dudas en la parrilla sobre la elección de los neumáticos hasta última hora.

Márquez no lo tenía nada claro y siete minutos antes de la salida le preguntó a su ingeniero de pista, Marco Rigamonti, si estaba a tiempo de cambiar de moto y le dijo que no. Fue entonces cuando le insinuó que estaba pensando en cambiar de moto si no volvía a llover en los siguientes cinco minutos. Rigamonti le dijo que la segunda moto estaba preparada con los slicks por si quería salir corriendo.

El 93 se arriesgó pese a que ese exponía a que le sancionaran con salir último en parrilla, aunque en realidad el castigo, según el artículo 1.18 del reglamento, es un ride through (paso por el pit lane sin parar). A falta de dos minutos para la salida, Marc Márquez decidió echar a correr hacia el box para coger la otra moto a sabiendas de que se exponía a ser sancionado. Pero, por suerte para él, le siguieron varios pilotos, entre ellos Pecco, y eso desató un caos en la parrilla, provocando un problema de seguridad que hizo que Mike Webb, director de carrera, decidiera no tomar represalias contra ningún piloto y se retrasó la salida, como había previsto el español.

Esto de Marc Márquez, ¿qué fue? 🤯 A falta de dos minutos… ¡SE MARCHÓ CORRIENDO PARA DESATAR LA LOCURA! 🧨

«Dada la cantidad de pilotos, motos y personal de boxes en la parrilla y en la zona del pit lane era imposible comenzar la vuelta de calentamiento. Un nuevo inicio de carrera era la forma más segura de responder a una circunstancia que no tiene precedentes en el inicio del Gran Premio. Analizaremos la situación junto con los equipos y revisaremos el reglamento», dijo Webb.

Márquez reconoce que lo tenía planeado

Tras la carrera, el leridano desveló que la estrategia estaba pensada. Lo improvisó en la parrilla al ver que dejaba de llover, pero como no podía cambiar de moto decidió echar a correr y arriesgarse a una sanción. Márquez pilló a todos desprevenidos y Bagnaia fue el primero en seguirle porque dijo que es muy listo para estas cosas, como pasa con Alonso en la F1. Aunque reconoció que sabía que le iban a seguir bastantes pilotos, por eso se la jugó y echó a correr causando el caos en la parrilla de MotoGP. Una triquiñuela muy de Fernando Alonso la que hizo Marc Márquez este domingo en Austin.

«Cuando quedaban siete minutos le he dicho al equipo si se podía cambiar neumáticos y me han dicho que no. Digo, vale, cuando queden dos voy a salir de la parrilla y probablemente me sigan todos y se retrasará la salida. Le he dicho a la gente del equipo si estaba la moto preparada y me han dicho que sí. Tenía muy claro el reglamento y al ver que no llovía le he avisado al equipo, me han dicho que estaba listo y no he dudado. Nuestra faena es esa y sabía que me iban a seguir más de 10 pilotos. Ayer eran todo elogios, ahora tocarán críticas. En Qatar será otra carrera», señaló en DAZN.