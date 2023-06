El tremendo testimonio del futbolista que fue testigo del ataque en Annecy: «Pedí que dispararan»

El ataque múltiple con cuchillo en un parque de Annecy, en el sureste de Francia, en el que resultaron heridos de gravedad dos adultos y cuatro niños pequeños, ha provocado una fuerte conmoción en en el país vecino. El agresor, un refugiado sirio sin domicilio fijo, fue detenido por la Policía minutos después de la salvaje agresión, que fue presenciada por el futbolista Anthony Le Tallec.

El jugador del Annecy FC fue testigo directo de la agresión y relató en sus redes sociales cómo vivió el trágico suceso. «Les voy a explicar lo que ha pasado. Lo que he visto. Yo corría al borde del lago y de repente veo a decenas de personas corriendo en dirección contraria a la mía. Me pregunto qué está pasando. Y de repente hay una madre que me dice ‘¡Corre! ¡Corre!, hay alguien apuñalando a todo el mundo a lo largo del lago. Ha apuñalado a niños. ¡Corre! ¡Corre!’», escribió en su cuenta de Instagram.

«Sigo adelante y veo que el hombre en realidad viene frente a mí. Los policías están cinco o diez metros detrás de él pero no pueden atraparlo. Él viene hacia mí, me muevo a un lado y veo que está corriendo hacia un abuelo y una abuela. Y allí mismo atacó al hombre. Lo apuñaló y los policías que estaban detrás no pudieron impedirlo», añade Le Tallec.

Critica la lentitud de la Policía

«Le dije al policía que le disparara, que estaba apuñalando a todo el mundo. Atacó una vez, dos veces, y entonces comenzaron a disparar, pero el abuelo ya estaba herido», cuenta a la vez que critica la «lentitud» de los agentes a la hora de actuar. «Es increíble lo lentos que son para poner algo en movimiento. El tipo tuvo tiempo de apuñalar dos veces al anciano. En resumen, es lamentable», finalizó Anthony Le Tallec.

La Fiscalía de Annecy ha abierto una investigación por «intento de asesinato». De momento, se ignora los motivos de la agresión, pero, según la fiscal Line Bonnet-Mathis «no hay ningún móvil terrorista aparente». El ataque se produjo sobre las 9:40 de la mañana en una zona de columpios en el Pâquier, un enorme parque que bordea el lago de Annecy en los Alpes.