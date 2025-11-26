Tragedia en Asturias: muere repentinamente un niño de 12 años en un entrenamiento de baloncesto

El mundo del deporte vuelve a estar de luto, especialmente en Asturias, tras conocerse la repentina muerte de un niño de 12 años durante un entrenamiento de baloncesto en Avilés. Según las primeras informaciones, el pequeño comunicó a su entrenador que se encontraba mal, pero instantes más tarde cayó desplomado sin que nadie pudiera hacer nada por salvarle la vida.

Los sanitarios se desplazaron a última hora de la tarde a las instalaciones donde se encontraba el joven, aunque nada pudieron hacer por salvar su vida. Los responsables del centro dónde entrenaba la víctima desconocían cualquier patología previa del joven deportista. Tras el desplome, intentaron asistir y ayudarle al tiempo que avisaron a los servicios de emergencias que tras desplazarse a las instalaciones deportivas trataron de reanimarle sin éxito.

Con un dolor inexplicable, Adba-Sanfer lamenta comunicar el fallecimiento de nuestro jugador de cantera Samuel Esteban Poncela. En estos momentos tan dolorosos, toda la familia de Adba-Sanfer se une para enviar nuestro más sincero pésame a todos sus familiares, amigos… […] pic.twitter.com/XxFY2q9uW9 — ADBA SANFER (@adbasanfer) November 26, 2025

El ABDA Sanfer, club fruto de la unión entre ADBA y Colegio San Fernando, ha publicado esta mañana un desgarrador comunicado a través de sus canales oficiales confirmando el fallecimiento y expresando su pésame a la familia y allegados del pequeño. «Con un dolor inexplicable, Adba-Sanfer lamenta comunicar el fallecimiento de nuestro jugador de cantera Samuel Esteban Poncela. En estos momentos tan dolorosos, toda la familia de Adba-Sanfer se une para enviar nuestro más sincero pésame a todos sus familiares, amigos, compañeros, entrenadores… todas las personas que con mucho cariño, han formado parte de su vida. Descansa en paz Samu, no te vamos a olvidar nunca», publicaron.

«Hoy el deporte avilesino está de luto tras el fallecimiento del joven canterano de nuestro ABDA Sanfer, Samuel Esteban Poncela. Muchísimo ánimo y toda nuestra fuerza a la familia, compañeros, club y amigos. El dolor es enorme. DEP», escribió también la Fundación Deporte Avilés a través de las redes sociales.

El joven fallecido, Samuel Esteban Poncela, era miembro del club deportivo ABDA San Fernando, surgido tras la fusión entre ADBA y el colegio San Fernando. Sus directivos han hecho público un comunicado en el que trasladaban a la familia del joven fallecido su pésame al tiempo que ensalzaban la trayectoria del joven Samuel, que ha fallecido de manera premantura y repentina a los 12 años haciendo lo que más le gustaba, jugar al baloncesto.