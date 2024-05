Una de las principales novedades que han traído los casinos en Internet son las modernas tragaperras progresivas. Aunque es cierto que estas han existido en los casinos tradicionales, la llegada de juego, la insurgencia le han dado una nueva vida y una especie de versión 2.0 a estas máquinas. Además, para atraer a nuevos jugadores, muchos casinos en línea ofrecen bonificaciones atractivas, como los 10 euros gratis por registrarte, lo que agrega un incentivo adicional para explorar estas emocionantes opciones de entretenimiento.

Tanto como para que las mismas sean actualmente responsables de los mayores premios que podemos encontrar en la historia de los casinos online y que superan varios millones de dólares en total. Para saber más al respecto, nada como analizar los diferentes aspectos que forman parte de estas modernas máquinas de alto pago.

Qué es una tragamonedas progresiva

Lo primero que debemos saber a la hora de hablar de tragaperras progresivas es a lo que nos estamos refiriendo. En líneas generales, estas máquinas se reconocen por tener un sistema de juegos que permite a los usuarios a obtener grandes cantidades de premios mediante un sistema que otorga estos de forma diferente a la habitual.

El secreto se encuentra en los botes acumulados que se van formando con pequeñas contribuciones por cada una de las apuestas que realicen los jugadores. Dicho de otro modo, el importe total del bote o jackpot progresivo se compone del total de partidas disputadas en tragaperras en los diferentes casinos de la red y no en una cantidad fija y cerrada que se establece por el desarrollador de la máquina.

Esto permite que ese importe no tenga límites y que pueda alcanzar cifras como las que se indican en el siguiente ranking de los mayores botes progresivos de la historia, donde las tragamonedas Megaways tienen cierto protagonismo:

.- Mega Fortune, 17 millones de euros, 2013

.- Mega Fortune, 11 millones de dólares, 2011

.- Mega Moolah, 10,7 millones de dólares, 2020

.- Arabians Nights, 8,5 millones, 2021

.- Hall of Gods, 8 millones de dólares, 2012

.- Mega Moolah Atlantean Treasures, 7,7 millones.

¿Cómo se forman y se ganan esos jackpot progresivos?

Aunque hemos explicado levemente cómo se forman estos jackpots, vamos a entrar en más detalle en el procedimiento por resultar este interesante para el usuario, viendo también cómo se reparten:

1.- La manera en que se genera es a través de las aportaciones que los propios jugadores realizan con sus apuestas. No existe una cifra cerrada al respecto, pero sí es habitual que en torno al 1 o 2% de cada jugada vaya a parar al jackpot progresivo. Esto puede parecer una cifra modesta, pero si tenemos en cuenta que se suman todas las jugadas realizadas en todos los casinos en los que esa máquina se encuentre, sin duda, las cifras resultarán bastante más elevadas. A fin de cuentas, hablamos de una suma de muchos pocos, que puede sumar millones.

2.- En cuanto a la manera en la cual se pueden conseguir esos jackpot, el procedimiento es relativamente sencillo. Basta con que la suerte nos acompañe y que seamos capaces de conseguir la combinación ganadora correspondiente, sin necesidad de acceder a juegos adicionales ni tampoco de hacer nada más. Una simple apuesta convencional puede ser más que suficiente para llevarse el premio gordo y colocar varios ceros en tu cuenta de casino.

3.- No obstante, es importante saber que este jackpot a veces solamente se pone en juego solo si el usuario ejecuta apuestas por un valor determinado, que generalmente suele aparecer indicado en las instrucciones de la máquina. Si no cumples con las condiciones necesarias no podrás optar al bono, aunque tus apuestas sí pp es posible que se utilicen para enriquecer estas.

4.- Como es lógico, dado que hablamos de un premio de gran calibre, es extremadamente complicado conseguirlo casi al nivel de lograr un bote en cualquier lotería o apuesta estatal. Pero lo cierto es que si la suerte te acompaña, te podrás hacer con algunos de los grandes botes que hemos mencionado en nuestro ranking anteriormente.

Diferencias entre jackpots convencionales y progresivos

Para una mejor información, te dejamos las diferencias entre jackpots progresivos y convencionales.

Elemento de atracción y competencia

Ya que hemos mencionado antes las grandes loterías, esas que siempre suelen ofrecer botes extremadamente atractivos y de gran nivel, es evidente que los diferentes casinos también usan, a efectos de marketing, los importes de sus botes como elemento para atraer a los jugadores.

De hecho, suele ser habitual que las páginas iniciales de los casinos, estas tragaperras con días progresivos, figuren en un lugar destacado y que se incluyan también las cantidades de los botes que los usuarios pueden ganar actualmente. Si la suerte nos acompaña.

Esto genera un cierto efecto de competencia entre los diferentes operadores para ver quién es capaz de ofrecer los mayores botes a sus usuarios. Algo para lo que es necesario que los desarrolladores de los casinos se centren en aquellos juegos con mayor popularidad y que ofrezcan, en consecuencia, los mayores botes progresivos acumulados. No obstante, esto tiene el inconveniente de que van a ser máquinas que van a estar presentes en una gran variedad de casinos.

Es importante tener en cuenta que, en cualquier caso, no contar con estas máquinas extremadamente famosas precisamente por su capacidad de generar grandes botes, también va a suponer un inconveniente para los usuarios y seguramente un elemento que tendrán en cuenta a la hora de decidir si se registran o juegan o no en el casino.

A efectos meramente prácticos, nosotros te recomendamos que a la hora de probar suerte en este tipo de jackpot progresivos, busca aquellos casinos que ofrezcan una mayor variedad de máquinas y también que tengan las condiciones de juegos más suaves posibles. Recordemos que muchas veces para conseguir estos jackpot progresivos es necesario apostar a niveles más que elevados, por lo que no siempre es fácil alcanzar estos.

Si encuentras un casino que te permita apostar a esos jackpot con un importe de apuesta más reducido, siempre tendrás más posibilidades para extender tu dinero y así tus posibilidades de lograr estos grandes premios.

Conclusión

En definitiva, las tragaperras progresivas son un componente inestimable de la industria mundial del juego. Gracias al elemento de competición entre casinos y a la posibilidad de contribuir a botes que baten récords, permiten a los jugadores soñar a lo grande y ganar aún más.

Las tragaperras progresivas existen desde la década de 1970 y siguen siendo una de las opciones más populares entre los aficionados de todo el mundo. Aunque no hay una forma garantizada de ganar siempre, estos juegos ofrecen mucha diversión, entretenimiento y, ocasionalmente, enormes premios si se tiene la suerte suficiente.