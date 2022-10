El Tour de Francia arrancará en Bilbao y vuelve al mítico Puy de Dome

El Tour de Francia 2023 ha presentado su recorrido este jueves en París. La ronda gala arrancará el 1 de julio y tendrá Bilbao como punto de partida en un selecto recorrido por las tres provincias vascas (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava). Las tres primeras etapas tendrán lugar en el País Vasco. La primera será con salida y llegada en Bilbao, la segunda comenzará en Vitoria y la meta estará en San Sebastián, mientras la tercera jornada transcurrirá entre Amorebieta y Bayona.

🤩 Here it is, the official route of the #TDF2023! 🤩 Voici le parcours officiel du #TDF2023 ! pic.twitter.com/QPwvs91Ar6 — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

A ello se unió un invitado importante, el mítico ascenso al Puy de Dome, ausente en la prueba durante tres décadas y media. Además de atravesar todos los macizos montañosos del país galo (sucesivamente Pirineos, Macizo Central, Jura, Alpes y Vosgos), el próximo Tour contará con un récord de 35 cumbres.

Etape 1 / Stage 1

🚩@bilbao_udala – @bilbao_udala 🏁 182 km 🚴 3.300 metres of vertical gain and a double springboard where gaps can already be created! 🚴‍On entre directement dans le vif du sujet ! 3.300 mètres de D+ dont la côte de Pike à 10 km de l'arrivée ! #TDF2023 pic.twitter.com/bnAPN0sMy4 — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Una etapa en los Vosgos incluirá seis ascensiones, lo que hará mantener el suspense hasta la víspera de la llegada final a los Campos Elíseos, el 23 de julio. Aunque la jornada estrella llegará dos semanas antes, el 9 de julio, cuando el Tour se reencuentre con el Puy de Dome, en un romance que tuvo 35 años de ruptura. En Francia se recuerda a la mítica cima por el duelo que mantuvieron en 1964 dos leyendas galas, Jacques Anquetil y Raymond Poulidor.

El Puy de Dome estará bien acompañado en cuanto a cimas de renombre como el Tourmalet, en la quinta etapa, en los Pirineos, junto Soudet y Marie Blanque. Tampoco se puede olvidar el Col de la Loze, con sus tramos del 20% de pendiente, descubierto en el Tour de 2020 en los Alpes, o el Grand Colombier, en el Jura, el 14 de julio, dos años después de lo mal que lo pasó allí Egan Bernal.

Etape 9 / Stage 9

🚩 Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme 🏁 184 km 💛‍ 3.600 metres of vertical gain between Poupou's hometown and the @Departement63's summit. 💛 3.600 m de D+ entre la ville de Poupou et le lieu du fameux duel de 1964 avec Jacques Anquetil. #TDF2023 pic.twitter.com/C8fOsjQS7M — Tour de France™ (@LeTour) October 27, 2022

Al mismo tiempo, los esprinters tendrán un coto de caza reducido, con cuatro etapas llanas. Por ello, con este paseo por las alturas, el guión parece anunciar un duelo entre el escalador danés Jonas Vingegaard, último ganador, y el esloveno Tadej Pogacar, vencedor en 2020 y 2021.

Junto a ellos, puede brillar el colombiano Egan Bernal, campeón de la ronda gala en 2019, si se recupera bien de su grave accidente. La presencia de solo una contrarreloj (de 22 kilómetros), a solo cinco días del final, refuerza el favoritismo de ese trío.