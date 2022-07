Vingegaard certifica el Tour en otra exhibición de Van Aert

El Tour de Francia 2022 echará el telón este domingo en París con Jonas Vingegaard como campeón. El danés no dio opción alguna en la crono a Tadej Pogacar, que partía con más de tres minutos por debajo del líder y, según fue avanzando la etapa, se vino abajo. El amarillo fue segundo en la contrarreloj, que se llevó Wout van Aert.

No podía ser otro el ganador de la penúltima etapa. El belga se llevó el triunfo con un tiempo de 47’59» tras recorrer los 40,7 kilómetros entre Lacapelle-Marival y Rocamador. Tras Vingegaard y Pogacar, si ha habido un protagonista en la carrera, ese ha sido Van Aert. No ha habido un día en el que el del Jumbo no se haya dejado ver, dando exhibiciones y un espectáculo constante a lo largo de las tres semanas.

A pesar de su dominio, no fue un triunfo nada sencillo. Vingegaard, Pogacar y un inesperado Geraint Thomas le presentaron batalla desde el comienzo. En el primer sector, la igualdad fue máxima entre los cuatro, pero a medida que avanzaba la etapa, todo quedaba entre los dos Jumbo.

Pogacar vio que era imposible recortar tiempo en la general y se dejó llevar, cayéndose de la pelea por el triunfo muy pronto. Aguantó más Thomas, que hasta el último parcial amenazaba con robarle la victoria al equipo neerlandés. El británico acabó finalmente en cuarta posición, a cinco segundos de Pogacar y certificó, si es que había dudas, que ocupará el tercer escalón del podio, por delante de Gaudu.

La batalla final quedó entre Vingegaard y Van Aert. El danés quería dejarle claro a Pogacar desde el comienzo que no había opción de sorpresa y comenzó volando, arriesgando en muchas ocasiones más de lo debido. Superó a Van Aert en todos los puntos intermedios pero en el último kilómetro, sabiéndose ya campeón del Tour y consciente del doblete que firmaría su equipo, bajó el ritmo y se dio un baño de multitudes en la entrada a meta.