Topuria ya conoce el camino: debutó en peso ligero con remontada y KO contra Herbert hace tres años

De Las Vegas a Londres, un viaje de tres años en el pasado de Topuria que desembocan en la misma categoría de la UFC: el peso ligero. El Matador se enfrenta durante la madrugada del domingo a Charles Oliveira por el cinturón de peso ligero tras haber conquistado y defendido exitosamente el de peso pluma ante Volkanovski primero y Holloway después. El cambio de categoría ha sido la principal cuestión a tener cuenta.

El recorte de peso, que no deja de ser un duro recorte y por ende demanda gran sacrificio, es menos sufrido que en peso ligero. Por ello Topuria ha afrontado el training camp con la dieta algo menos restrictiva y eso se ha traducido como mejor ambiente y humor a lo largo de la preparación. Lo cierto es que el peso ligero no es algo nuevo para Ilia, pues en 2022 ya peleó en esta categoría.

El O2 de Londres fue testigo de la primera y, hasta que no se enfrente contra Charles Oliveira, la única de su carrera. Fue en marzo de 2022, por aquel entonces Topuria ya contaba con tres victorias en peso pluma pero le tocó bailar en la jaula en un escenario inflamable. En una categoría hasta ese momento desconocida. Contra el inglés Jai Hebert, en suelo británico y con la grada en contra.

Ilia fue el underdog y el principio de la pelea se volvió en su contra. Herbert traducía su mayor alcance en superioridad a través de rodillazos y patadas que culminaron en el momento de mayor sufrimiento de Topuria dentro de una octágono. Su invicto se tambaleó tras una patada que conectó el inglés. Pero El Matador salió de esa situación gracias a su grappling y logró estabilizar el combate hasta que en un intercambio le conectó una combinación que le mandó a dormir. Herbert pasó de tenerle sometido a ser sometido.

