Todos los pilotos para el Mundial de F1 2025: escuderías y asientos libres

El Mundial de Fórmula 1 cierra el telón este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi que se celebra este fin de semana. El Gran Circo vive su última carrera con todo visto para sentencia y con la única emoción de las despedidas: esta será la última carrera de Carlos Sainz con Ferrari antes de su marcha a Williams y todo hace indicar que también será la última vez que Checo Pérez se ponga a los mandos de un Red Bull. Estos serán los pilotos y equipos para el Mundial de F1 2025.

El Gran Premio de Abu Dabi será la última carrera en el Mundial de Fórmula 1 que en este año 2024 vuelve a consagrar a Max Verstappen, que cierra el año con su cuarto título y como ya hizo en Qatar, buscará subirse a lo más alto del podio en la última carrera de la temporada. En este último fin de semana del Gran Circo lo único que hay en juego es el campeonato de constructores, que se juegan McLaren y Ferrari en el desierto. El equipo británico parte con 21 puntos de ventaja con respecto a los italianos, en el que se despide Carlos Sainz.

El piloto español intentará despedirse de Ferrari con una victoria en el Gran Premio de Abu Dabi, que sería su tercera del año. Esta será la última vez que el quinto clasificado del Mundial conduzca el monoplaza italiano antes de subirse la próxima semana al Williams que pilotará a partir de la próxima temporada que arranca el próximo 16 de marzo en Melbourne con la celebración del Gran Premio de Australia.

Liam Lawson por Checo Pérez

En esta carrera todo hace indicar que no estará Checo Pérez, al menos con Red Bull. El piloto mexicano, que tiene contrato hasta 2026, no ha vuelto a dar el nivel en un Mundial que llega a la última carrera como octavo en la clasificación tras haberse subido sólo en cuatro ocasiones al podio y no haber sido capaz de ganar una carrera. Estos malos números todo hace indicar que le costarán el puesto en uno de los asientos más cotizados de la parrilla. Parece que su puesto lo ocupará Liam Lawson, protegido de Helmut Marko y piloto de la factoría Red Bull que podría subir al primer equipo. Tsunoda es otro de los nombres que ha sonado para escoltar al cuatro veces campeón del mundo.

Otra de las grandes novedades de cara a la próxima temporada será la presencia de Lewis Hamilton en Ferrari. El siete veces campeón del mundo se pondrá a los mandos del monoplaza italiano con el objetivo de poder volver a competir con Max Verstappen e intentar conquistar su octavo título. Su puesto en Mercedes lo ocupará el joven Andrea Kimi Antonelli.

Otra de las grandes incógnitas de cara a la próxima temporada es saber si Franco Colapinto finalmente encontrará un asiento. El carismático piloto argentino sale de Williams ante la llegada de Carlos Sainz y los últimos rumores apuntan que podría ocupar el puesto de Doohan en Alpine para ser compañero de Gasly.

Los pilotos y equipos para el Mundial de F1 2025