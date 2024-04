Tiran una navaja a la cabeza de un jugador en pleno Clásico de Colombia

El fútbol colombiano ha dejado una imagen más que lamentable. Unos aficionados tiraron una navaja al jugador del Atlético Nacional, Pablo Ceppelini, cuando se disponía a sacar un córner en el encuentro de la Primera División de Colombia que les medía a domicilio ante Independiente de Medellín. En el descuento del Clásico del fútbol cafetero, que iba empate a dos, los aficionados comenzaron a lanzar objetos al futbolista, impactando en su cabeza una navaja que le provocó una herida, aunque no precisó de puntos de sutura.

La imagen es cuanto menos lamentable y vuelve a mostrar una vez más la peor cara del fútbol. Tuvieron que intervenir en el suceso los propios jugadores de Independiente para pedirle a sus aficionados que dejaran de lanzar objetos. Visiblemente dolorido por el golpe, Ceppelini se llevó las manos a la cabeza, aunque no llegó a caer al suelo.

Todo sucedió en el segundo minuto del descuento del partido entre los dos grandes de la ciudad colombiana. Cuando el uruguayo Ceppelini iba a proceder a sacar de esquina, los aficionados de Independiente de Medellín, que se encontraban en la tribuna justo detrás del futbolista, empezaron a lanzarle todo tipo de objetos. Sin embargo, el que impactó en su cabeza fue una navaja, que afortunadamente le golpeó con el mango y no con el filo.

Colombia 🇨🇴| Impactan con una navaja al jugador uruguayo Pablo Cepellini en el clásico Medellín-Nacional. Por fortuna el golpe le provocó solo un chichón en la cabeza. pic.twitter.com/Q6c9vNAcKI — lavozderiobamba (@lavozderiobamba) April 22, 2024

Pese a ello, del golpe, al jugador le salió chichón en la cabeza y, según reveló más tarde, se le hizo una herida que le sangró ligeramente. Tras el duelo, que terminó con empate a dos, Ceppelini fue preguntado en zona mixta sobre lo sucedido. Afirmó que objeto que le golpeó era una navaja, aunque en ese momento le estaban lanzando todo tipo de utensilios.

Tiran una navaja a un jugador en Colombia

La gravedad de los hechos es innegable, puesto que los aficionados lanzaron desde la grada un arma blanca contra un futbolista. Sin embargo, el colegiado del encuentro, en lugar de suspender el partido, decidió que continuara y que se jugara el añadido que restaba. Motivó su decisión en que el futbolista de Atlético Nacional, a pesar del impacto, no sufrió ningún daño significativo, más allá de la contusión y de una pequeña herida.

Al término del encuentro, su entrenador, Pablo Repetto, habló sobre el lamentable incidente: «Está terminando la conferencia de prensa y nadie habló de lo que pasó en el partido. Fue una fiesta, es mi primer clásico, vi un estadio lleno que creo que motiva a todos. Lamentablemente, pasó lo que pasó en el último tramo del partido».

«En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase. Nuestros jugadores siempre quisieron jugar. El equipo terminó el partido, ojalá esto no vuelva a pasar, que sea una fiesta», destacó el técnico de Atlético Nacional.

Por su parte, Ceppelini también se pronunció sobre lo sucedido: «Tengo un chichón, estoy hinchado, me duele un poco. Me salió sangre, pero no dio para que suturen, ni me cogieron puntos. La verdad ya estoy acostumbrado a esto. No vi el objeto que me lanzaron. En el camerino fue que me dijeron que es una navaja. Lo que sentí fue que me llovieron un montón de objetos, inicialmente no llegué a ver qué fue. Había botellas, encendedores y otras cosas más».