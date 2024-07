Thiago Alcántara, contratado para ser el traductor de Hansi Flick en el Barcelona

La barrera del idioma, especialmente en sus primeros compases al frente del FC Barcelona, serán un impedimento para que Hansi Flick transmita de la mejor de las maneras cada indicación, cada estrategia, cada táctica que tiene preparada para los culés en esta nueva era de la mano del alemán, no conoce el español pese a que ya toma clases para ir conociéndolo y es por ello que marcan como prioritario la contratación de un intérprete que no será otro que un ex como Thiago Alcántara.

La retirada del internacional español en este momento llega como anillo al dedo para el Barcelona y Flick. Las experiencias de Thiago con el Bayern de Múnich en Alemania o la del Liverpool en Inglaterra le han dado al mayor de los Alcántara una comunicación fluida en tres idiomas, español, inglés y alemán, cuatro contando también el catalán.

Hansi Flick es consciente de que el hecho de solo hablar alemán e inglés es una barrera en una plantilla donde mayoritariamente se habla en español y los extranjeros han tenido que ir dominando poco a poco el idioma, véase por ejemplo un Frenkie de Jong que chapurrea con notoriedad ya el español. Pero el alemán tardará en dominar el español con la fluidez que requiere un banquillo de primer nivel y es por ello que, para que no se pierda nada de su mensaje, recurrirá a un traductor con ADN culé, Thiago Alcántara.

«Él tiene que hacer el esfuerzo de hablar catalán y español. Hansi habla inglés. Es como cuando vas a Alemania. Le pasó a Guardiola. De iniciativa propia, aprendió el alemán. Es el compromiso de una persona cuando llega a una nueva cultura. Es una persona seria y cercana», fueron declaraciones recientes de Joan Laporta sobre este aspecto, la barrera del idioma, que debe saltar de una forma u otra el alemán.

Es por eso que ha insistido Flick, como informan diversos medios catalanes, en la contratación de Thiago, un ahora ex jugador al que tuvo bajo su mando en su experiencia en el banquillo del Bayern. A sus 33 años Thiago Alcántara cuelga las botas, azotado por las lesiones, y ya avisó en su breve adiós que «nos vemos pronto». El entrenador alemán le quiere como traductor pero también como analista, una función que ya desempeñó en el pasado el ahora reconocido José Mourinho, que hizo de intérprete y analista de Bobby Robson como de Louis van Gaal.

Thiago Alcántara ya se ha reunido en varias ocasiones con Flick para conocer qué tiene entre manos y saber del proyecto y cuál sería su lugar. El español es la opción prioritaria del alemán para esta labor pero su fichaje no está todavía cerrado y han surgido en el entorno culé otros nombres como el de Heiko Westermann, el que fuera jugador del Betis hace ya casi una década.

En cualquier caso, llegue a buen puerto o no lo de Thiago Alcántara por el Barcelona, lo que es seguro es que Flick ha pedido prioritariamente un traductor que también pueda hacer la función de analista, algo clave especialmente en su primer año al frente del equipo, donde su nivel de español y por ende su facilidad de comunicarse, será escasa.