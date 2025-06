El test más personal de Luis de la Fuente: «España es el mejor país del mundo y donde mejor se vive»

Luis de la Fuente se sienta con OKDIARIO antes de que la selección española afronte una nueva fase final. Esta vez será la de la Liga de Naciones y tendrá como primer rival a Francia. El seleccionador contesta a todas las preguntas y se somete a su test más personal.

Pregunta: ¿Qué vas a hacer cuando acabe la Liga de Naciones?

Respuesta: Descansar unas horas, porque ya seguidamente empezaré a ver fútbol y a pensar ya en lo que vamos a hacer en septiembre.

P: ¿Qué come ante de los partidos?

R: Pues soy saludable. Hago dieta de futbolista, pasta y pollo cojo.

P: ¿Cómo definirías el momento actual de España?

R: Yo soy un enamorado de mi tierra, de mi país y de España. Pienso que somos el mejor país del mundo y donde mejor se vive.

P: Hablemos de ferias taurinas. ¿San Isidro o Feria de Abril: qué le gusta más?

R: Bueno, cada uno es su ambiente. Qué difícil me lo has puesto (risas). Me ha gustado mucho San Isidro. Ha sido un descubrimiento.

P: ¿Emilio de Justo Morante o Talavante?

R: Emilio de Justo. Soy un admirador de todos los toreros. ¡Vivan los toreros buenos! Pero Emilio de Justo para mí es no sólo mi amigo, al que le aprecio y le quiero muchísimo, sino soy un admirador de suerte.

P: ¿Quién corre más peligro: Emilio de Justo de ante un toro o usted delante de los periodistas?

R: ¡Emilio de Justo! Fíjate que sois peligrosos vosotros, pero yo, cuando pienso y hablo con Emilio de estas cosas, digo ‘lo vuestro es algo fuera de lo normal’.

P: A la hora de entrenar, ¿qué prefiere: espalda a pecho, pierna?

R: Un completo. La verdad es que me cuido. Procuro trabajar todos los grupos musculares. Me gusta por estar equilibrado también en esa faceta de desarrollo muscular. Pero, sobre todo, lo más importante es que a mí eso es lo que me ayuda para estar más equilibrado mentalmente. Me limpia mucho la mente.

P: Esta pregunta a un riojano es sencilla, pero, ¿vino o cerveza?

R: Vino y Rioja, sí. Disfruto con el vino. El otro día leí una cosa que me gustó mucho: ‘es la única obra de arte que se puede beber’.

P: Para terminar, ¿qué canción de Julio Iglesias le gusta más?

R: Bueno, es un clásico. Me atrevía cantarla delante de media España. ‘Quijote’.