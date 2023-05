El tenista que ha roto con Amor Romeira por airear su romance en televisión

Amor Romeira vuelve a ser noticia. La canaria estaba muy ilusionada con su romance con un tenista español, y así lo desveló en televisión. Sin embargo, el hecho de haber aireado públicamente que estaba conociendo al deportista ha sido el motivo por el que ambos han dejado de verse. La colaboradora televisiva está rota y se ha sincerado sobre todo lo ocurrido.

«Ya no estoy tan ilusionada como te dije. Pero, te digo una cosa. En la vida, todo pasa y…», arrancó Amor Romeira en Fiesta, contando a Emma García su situación sentimental. «Mira, te digo una cosa. Una persona que te deja porque sales en televisión, el problema lo tiene él», decía Alexia Rivas. «Es como si yo pensara que no tengo derecho a ser feliz, son muchas taras que me vienen a la cabeza, inseguridades que tengo y que afloran», confiesa la colaboradora canaria visiblemente afectada.

Ella en su momento no dio su nombre, pero se descubrió que el tenista en cuestión era Alberto Barrroso, deportista de 27 años que ocupa el ránking 452 en la ATP. «Hace poco me comentó en una foto pública y dije: esto no puede ser», comentó entre risas. En las redes rápidamente comenzaron a investigar y encontraron ese comentario al que se refiere la canaria, de ahí que saliera a la luz su identidad.

Amor estaba empezando a conocer a Alberto y estaba ilusionada, aunque aseguraba no querer una relación estable: «No voy a adaptar mi vida para tener pareja». A sus 34 años, dice llevar diez años soltera por decisión propia (que no sola), pero siempre ha estado abierta al amor. De hecho, confesó que estaba conociendo a este tenista español que ha decidido romper con ella tras ver su nombre en los programas del corazón.