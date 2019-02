Rafa Nadal: “La solución para el caso catalán es la convivencia”

Nadal habló claro sobre la independencia de Cataluña: "No entiendo una España sin Cataluña, para la que es importante y positivo estar dentro del país. No veo dos cosas diferentes. Cataluña está dentro de España y a partir de ahí ya se verá".

Rafa Nadal no suele mojarse en cuestiones políticas, pero cuando lo hace no deja indiferente a nadie. El balear habló de la continuidad de Cataluña en España y aseguró que juntos España es más fuerte. “La manera de solucionar el caso de los catalanes es la convivencia, llevo a Cataluña dentro de mi corazón, he pasado ahí muchos momentos importantes y no entiendo una España sin Cataluña, para la que es importante y positivo estar dentro del país. No veo dos cosas diferentes. Cataluña está dentro de España y a partir de ahí ya se verá”, dijo el jugador al periódico ‘Milenio’.

A punto de cumplir 33 años, Nadal asegura que lo más importante es estar sano y a partir de ahí soñar con ampliar un palmarés envidiable. “En mi mente está ser feliz y a partir de eso el objetivo es generar oportunidades para seguir sumando cosas importantes en mi carrera, pero no me enfoco en los Grand Slam, que sólo son cuatro torneos al año“, dijo el español, quien suma 17 grandes citas en su carrera.

Rafa no se mostró obsesionado por batir el récord en poder de Roger Federer, quien suma 20 Grand Slam en toda su carrera. “Voy disfrutando día a día, semana a semana de mi profesión, en la que he logrado más de lo que había soñado, así que lo venidero es para disfrutar”, insistió.

El español competirá esta semana en el Abierto de Acapulco, torneo que ganó en 2005 y 2013, de la categoría ATP 500 para preparar su gira norteamericana y advierte de que los jóvenes vienen pisando fuerte. “Ahora mismo viene el Abierto mexicano, un buen reto porque el año pasado me lo perdí por lesión. No hay barrera alguna. El griego Stefanos Tsitsipas le ganó a Roger Federer apenas en el Abierto de Australia y el croata Borna Coric me ha vencido a mí varias veces, por ejemplo. Más bien es competición a muy alto nivel y son partidos disputados en los que cualquier cosa puede pasar. Ellos son buenos, jóvenes y tienen un camino que recorrer”, dijo.