Nadal: “Estar en cuartos de final es una gran noticia”

Rafael Nadal analizó su pase a los cuartos de final del Open de Australia después de derrotar a Tomas Berdych en tres sets. El manacorense habló también se su próximo rival, Frances Tiafoe.

Rafael Nadal se clasificó para los cuartos de final del Open de Australia, después de vencer en la ronda previa a Tomas Berdych, en un encuentro dominado de principio a fin por el manacorense Nadal analizó su juego en el partido y las opciones de seguir avanzando frente a su próximo rival, el norteamericano Frances Tiafoe.

Tercer set

“He salvado un punto de ruptura importante en el primer juego. Sabía que me iba a presionar. Ha tenido sus oportunidades y ha jugado mejor de lo que parece por el resultado de los dos primeros sets”.

Pasar a cuartos

“Estoy en cuartos de final, que ya es una gran noticia, aunque hubiera jugado mal. Pero encima estoy haciendo las cosas bien y eso me da sensaciones positivas y confianza”.

Recuperación de las lesiones

“Cuando estoy volviendo de lesiones no espero nada. Hago mi trabajo todos los días, trato de ser positivo y creo que voy a estar listo”.

Preparación frente a Tiafoe

“Trataré de dormir bien hoy, mañana entrenar bien y estar preparado. Me voy a enfrentar a Tiafoe por primera vez. Es rápido y puede cambiar direcciones muy rápido. Sólo queda jugar muy bien si quiero estar en la final”.

Habló de su novia, Xisca

“En 2017 creo que fue la primera vez que pudo venir. Recibió una wildcard y ahora, después de 14 años con ella, no necesita invitaciones. Va directa al cuadro principal. Así funciona”.

‘Nuevo’ saque

“Intento hacer cosas para mejorar mi juego con mi equipo, pero no es nada drástico ni hay que hacer una historia de ello cada día”.

Tenis femenino

“Me encanta el tenis femenino y creo que pueden ganar todo lo que quieran, no me importa que ganen más dinero que nosotros. Si venden más entradas que nosotros, merecerán más. No se trata de ser hombre o mujer. Eso no importa. Somos iguales. No sé si vender los dos circuitos juntos haría que fuera un producto más fuerte, no soy la persona adecuada para responder a eso”.

Saque y resto

“He restado bastante bien, sobre todo al principio, aunque luego ha variado sus saques y me ha costado más leerlos. Los dos primeros sets no han sido normales contra un rival como Berdych. He vuelto a servir bien para poder luego atacar con el drive. Estoy satisfecho con la manera en la que he jugado”.