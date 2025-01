Tebas consuma su cruzada contra los equipos Champions: ninguno jugó un viernes para tener más descanso

La última jornada de la fase de grupos de la Champions League, que se jugará unificada el miércoles 29 de enero, no ha hecho más que confirmar la cruzada que mantiene Javier Tebas contra los equipos españoles que la disputan. El presidente de la Liga no ha favorecido en ningún momento a Real Madrid, Barcelona, Girona y Atlético a la hora de colocarles los horarios. De hecho, la Liga es una de las únicas en la que sus participantes en la máxima competición continental no han jugado nunca un viernes, a pesar de tener ocho oportunidades para hacerlo.

Bundesliga, Ligue 1 o Primeira Liga sí que han optado por meter a sus equipos Champions en los partidos de los viernes. Sin embargo, en la española, los elegidos para jugar los viernes en jornadas previas a Champions han sido Valladolid, Mallorca o Alavés, en su mayoría. Nunca ninguno de los cuatro participantes de la máxima competición continental.

En esta jornada 21, los cuatro jugarán entre el sábado y el domingo, teniendo una jornada unificada de Champions League el miércoles en la que el Barcelona está clasificado y el Girona eliminado, pero en la que Real Madrid y Atlético se juegan sus opciones de meterse entre los ocho mejores.

La decisión de la Liga ha sido la de colocar un Las Palmas-Osasuna en el horario del viernes. Algo que sucedió ya en las jornadas 5, 8, 10, 12, 14, 16 y 20. En ninguna de ellas, habiendo Champions justo después, los representantes del campeonato español han jugado un viernes. Incluso han jugado en domingo, si su partido en la máxima competición era los miércoles, algo que hasta hace unos años era impensable.

En la jornada 5, el partido del viernes fue un Betis-Leganés. Por su parte, el Real Madrid jugó un sábado, con Girona, Barcelona y Atlético haciéndolo un domingo. En la jornada 8, fueron Valladolid y Mallorca los que se enfrentaron el viernes, con el Barça el sábado y el resto el domingo. Dos jornadas después, en la 10, el partido elegido para el viernes fue el Alavés-Valladolid, mientras que en la 12 fueron Alavés y Mallorca a los que se les adelantó su partido del fin de semana.

De nuevo, el Valladolid protagonizó el partido del viernes, en la jornada 14, mientras que los equipos Champions quedaron relegados al sábado, salvo el Real Madrid, que jugó el domingo. En la jornada 16 iría un Celta-Mallorca, con madridistas y gerundenses jugando el sábado y rojiblancos y culés el domingo.

La pasada jornada, la 20, llegó condicionada por los partidos de Copa del Rey, por lo que era complicado que Atlético o Barcelona jugaran el viernes, a pesar de haber jugado el martes en la competición del KO, aunque el Girona, eliminado en diciembre, sí que podía ir en ese horario, jugándose sus últimas opciones en la máxima competición. El partido elegido para ese día fue el Espanyol-Valladolid.

Tebas no da más descanso para la Champions

Esta situación contrasta con lo que han hecho otras de las grandes ligas europeas. Tanto en Francia, Alemania, Italia o Portugal han colocado en varias ocasiones a sus equipos que participan en Champions League un viernes. De hecho, en la Ligue 1 los cuatro equipos que participan en la máxima competición –PSG, Lille, Mónaco y Brest– han jugado algún viernes, mismo caso que Bayern de Múnich, Inter de Milán o Sporting de Portugal en sus respectivas ligas.

A todas estas ligas se suman ligas menores, en las que sus equipos también han jugado en viernes para poder tener más descanso de cara a la Champions League. Otra liga que, como la española, no lo ha hecho ha sido la Premier League. Sin embargo, en el caso de la liga inglesa está justificado, puesto que nunca se juega los viernes.