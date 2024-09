Suspendido un judoca durante cinco meses por santiguarse en los Juegos Olímpicos

Nemanja Majdov, judoca serbio, ha sido suspendido por la Federación Internacional de Judo durante cinco meses por santiguarse en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Una surrealista decisión que ha llegado después de que el deportista olímpico se negase a disculparse por realizar este gesto religioso.

La Federación Internacional de Judo (FIJ) ha decidido suspender a un judoca serbio durante cinco meses por santiguarse durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Nemanja Majdov es el protagonista de esta curiosa decisión, campeón del Mundo y de Europa en su deporte.

Majdov no podrá disputar ningún torneo de la Federación Internacional de Judo durante los próximos meses. Así lo comunicó el deportista a través de sus redes sociales. «Durante la quinta jornada de los Juegos Olímpicos de París, el 31 de julio de 2024, usted mostró un claro signo religioso al entrar en el terreno de juego antes de su combate en octavos de final, en la categoría de 90 kg, contra el señor Theodoros Tselidis», señaló la FIJ en una carta dirigida a este judoca y a la Federación Serbia de Judo.

La FIJ ha decretado que el judoca serbio violó el Código Ético y las Reglas Deportivas. Majdov recibió este mensaje a primeros del mes de septiembre. «Se me prohibió participar en todos los torneos, entrenamientos y preparativos», dijo el deportista serbio.

«El Señor me lo ha dado todo, tanto personalmente como para mi carrera, y él es el número 1 para mí y estoy orgulloso de eso. Y eso no cambiará bajo ninguna condición […] Lamento que un deporte tan hermoso y difícil como el yudo cayera en tales cosas», declaró Nemanja Majdov.

El judoca, de 28 años, se negó a disculparse por su gesto, enfatizando que es cristiano y que no tiene la intención de renunciar a sus creencias bajo ninguna circunstancia. Una decisión muy polémica y que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que los Juegos de París, muchas semanas después de su fin, siguen dando mucho de qué hablar.

🇪🇺 A Serbian judoka was disqualified for five months for crossing himself before a fight at the Paris Olympics

Nemanja Majdov was competing in the 90kg weight category. He announced his suspension on social media. pic.twitter.com/jhQ4tYSX1Q

— Voice (@Voice1288291) September 17, 2024