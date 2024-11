El partido de Badosa en la Billie Jean King Cup fue suspendido por un incidente médico en la grada

Alto el juego. El huracán desatado por Swiatek iba camino de arrasar a Badosa en el set definitivo cuando desde la grada de escuchó un grito pidiendo ayuda por el mareo de una aficionada. Al principio parecía un simple mareo, ambas tenistas acudieron a sus respectivos banquillos para escuchar las charlas técnicas.

Badosa no perdía de vista la grada, observaba de reojo. Hasta que por megafonía se escuchó que se procedía al desalojo de la mujer. Su estado no es grave, pero las asistencias médicas actuaron de inmediato para evitar que la situación empeorase. Las dos tenistas se retiraron a los vestuarios y el silencio reinó en Málaga.

La tensión duró lo que tardaron los médicos en desalojar a la aficionada y la megafonía en comunicarlo. Alrededor de diez minutos. Tras ello, ambas tenistas regresaron a la pista y finalizaron un partido que cayó del lado de Swiatek en particular y Polonia en general. La ex número uno arrasó a una Badosa que intentó extender el partido al máximo posible.

Desde que la Billie Jean King Cup mudó de formato, España se ha dado de bruces a las primeras de cambio. Los tres cursos anteriores no superó la fase de grupos y esta campaña, ya sin liguilla, no ha superado la primera eliminatoria. «Hoy es un día un poco triste, pero estoy superorgullosa de mi equipo. Acabar así no es lo más bonito, pero he disfrutado cada desafío que he tenido y recordaré todos estos años durante toda mi vida» dijo Medina.

Anabel fue homenajeada tras el partido ya que, tras siete años al frente, abandona su puesto de seleccionadora. Se despide con un balance de 9-5 en eliminatorias bajo su mandato. Y la recientemente perdida ante Polonia no fue por mala puesta en escena. Tanto Sorribes como Badosa plantaron batalla.

La primera llegó a tener contra las cuerdas a Linette con un 3-0 en el set definitivo y la segunda le arrebató un set a a la jugadores con mejor ranking de esta edición de la Billie Jean King Cup. No despierta España de su letargo en una competición que no gana desde 1998.