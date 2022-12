El sueño del Arenteiro: “Que nos toque la Lotería, ganamos al Atlético… ¡y luego a por el Madrid!»

El CD Arenteiro, equipo que milita en el grupo primero de Segunda Federación, vivirá este jueves uno de los días más importantes de su historia. Recibirán en su casa, Carballino, al Atlético de Madrid de Simeone en Copa del Rey. OKDIARIO ha podido hablar con dos de sus jugadores, Curro Rivelott y Gonzaga Delage, sobre su deseo para este jueves.

El jueves, a partir de las 21:00, el Atlético de Madrid visitará al Arenteiro en el Estadio Municipal de Espiñedo. Dos de sus jugadores, el centrocampista Curro Rivelott y el delantero Gonzaga Delage, ambos nacidos en Jerez de la Frontera, han contado a OKDIARIO su sueño de intentar eliminar al equipo del Cholo Simeone y poder enfrentarse con el Real Madrid en el futuro.

El Arenteiro es líder en el grupo primero de Segunda Federación y se ha hecho fuerte esta temporada en su Estadio, donde ya eliminó al Almería en la anterior ronda de Copa del Rey. Además, el conjunto gallego ganó la Copa Federación y su próximo rival será el Atlético de Madrid.

Está siendo una temporada fabulosa para ellos y enfrentarse al Atlético de Madrid es un premio más. «Para nosotros es un sueño hecho realidad. Todos jugamos al fútbol para llegar a la élite, y poder enfrentarnos a estos jugadores de la élite española y mundial, es un regalo a ese trabajo realizado todos estos años. Va a ser un día para disfrutar mucho y para competir a muerte», afirmaba Curro Rivelott.

Gonzaga Delage es delantero y es posible que enfrente tenga a Oblak: «Puede significar mucho aunque está claro que no tiene que ser fácil meterles un gol, sobre todo a Oblak. Pero intentaremos tener nuestras oportunidades en la parte ofensiva. La clave del partido pasa por ahí. Probablemente tengamos pocas ocasiones ante un equipo así, y nuestras opciones pasan por meter las que tengamos. Ojalá se pueda dar».

Curro Rivelott, centrocampista del cuadro gallego, confía en las posibilidades del Arenteiro para dar la sorpresa: «Nosotros sabemos que es muy difícil y que las posibilidades son muy pequeñas. Pero al final claro que confiamos en nuestras armas. Vienen a nuestro estadio, si hace un día (lluvioso) como el que tocó ante el Almería sabemos que les va a costar más. Tenemos que creer y que confiar en nosotros hasta el último minuto. Porque si no, no deberíamos salir a jugar. Siempre hay una sorpresa y porque no ser nosotros».

Manín, como es conocido el delantero Gonzaga Delage, sabe que Espiñedo, el Estadio del Arenteiro, tendrá un protagonismo esencial en el partido de este jueves: «Aquí se da una circunstancia que con la Copa Federación hemos jugado muchos partidos en Espiñedo. Seguramente el campo no esté en las mejores condiciones y llevamos una temporada de lluvias importante. Y eso hace que el campo esté un poco irregular. Eso seguramente les resulte incómodo a los equipos de Primera. Y a eso le tenemos que sumar que el equipo empuja bien, tiene una buena presión hacia delante, no se esconde, no se arruga y disputa cada duelo como si fuese el último. Todo ello sumado a la atmósfera que se crea allí con las gradas muy pegadas al campo. Se respira un ambiente increíble y muy a favor de nosotros. Esa fue una de las claves para eliminar al Almería. Y por eso mismo creemos que tenemos opciones para eliminar al Atleti».

Para jugadores de fútbol modesto, medirse a jugadores élite es algo muy especial. Para Curro uno de sus referentes es Marcos Llorente y tiene muy claro que le pedirá su camiseta: «La verdad que me encantaría tener la camiseta de Marcos Llorente porque a parte de que es un futbolista especial, para mi ha sido un referente en estos últimos años. Ya no solamente por su trabajo dentro del campo, también por su vida fuera del mismo. Sigo mucho ese estilo de vida con su alimentación. Me encantaría hablar con él para transmitirle mi admiración y luego pedirle la camiseta. Y antes intentar parar a todos los posibles. Puede que coincidamos en el campo. Echarme una carrera con Marcos no estaría mal (risas)».

Gonzaga, como delantero referente que es, se fija mucho en Álvaro Morata y su deseo pasa por conseguir la camiseta del delantero del Atlético de Madrid, pero también intentar traspasar el muro defensivo de los rojiblancos: «Regatear me gustaría a cualquier pero alejándome un poco porque la verdad que los que tiene el Atlético de Madrid, no sé con quién prefiero chocar, si contra Savic, Giménez, Reinildo, Felipe o Hermoso. Los cinco son unas bestias. No tengo preferencias. Y si me gustaría hablar con Álvaro Morata y pedirle la camiseta. Es un jugador que a lo largo de su carrera siempre ha estado en entredicho por mucha gente y como futbolista es un crack y ha sabido reponerse a situaciones muy adversas. Es un referente como delantero».

Para Curro Rivelott y Gonzaga Delage, este es el partido más importante de su carrera deportiva y tienen un deseo para el jueves, en el día de la Lotería, y no es para nada pequeño: «El jueves es el día de la Lotería. Un deseo sería que me tocase antes del partido. Tenemos dos oportunidades a diferencia de todos los españoles para ganar la Lotería. Te toca la Lotería, ganas al Atlético y luego te toca el Real Madrid, y ya está (risas). Es un partido para disfrutar y para poder ver la élite desde cerca. Otro deseo sería que no sea la última vez que me enfrente a jugadores de élite».