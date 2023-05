Struff, un rival trampa que no trae buenos recuerdos a Alcaraz

Carlos Alcaraz firmó el viernes, en torno a las 18:00 horas, el pase a la que es su segunda final consecutiva en el Mutua Madrid Open. El tenista español cumplió con los pronósticos ante Borna Coric y se ganó, el día de su cumpleaños, un regalo mayúsculo que puede ser si cabe superior en caso de vencer en la final del domingo y lograr así un doblete en Madrid sólo a la altura de Rafa Nadal. Alcaraz se medirá a Jan-Lennard Struff, un jugador que hace historia como lucky looser y que para muchos resulta un rival idílico, pero no así para Carlitos.

Y es que Alcaraz no guarda buenos recuerdos de sus encuentros previos con Struff dentro del circuito ATP. No hablamos de polémicas dialécticas o incluso tenísticas, si no de un mero hecho resultadista y de sensaciones. Carlos se ha medido a Jan-Lennard en dos ocasiones, con un bagaje neutro de una victoria y una derrota, aunque por el fondo y la forma, lo negativo pesa más que lo positivo ante un rival que ahora, después de un tiempo aquejado de lesiones y falta de continuidad, vuelve por sus propios fueros con un ranking inferior a lo que dicta su talento.

El primer duelo entre Alcaraz y Struff se dio en Roland Garros 2021. Carlitos comenzaba a asomarse por el circuito ATP con la vitola de gran promesa de futuro, con 18 años recién cumplidos y sin la solidez y la determinación que ahora destacan en su juego. Sin embargo, en París, el español se había encontrado como nunca antes en su carrera en un gran torneo, y avanzó hasta la tercera ronda con victorias magníficas ante Bernabé Zapata y Nikoloz Bashilashvili, además de tres encuentros previos en la qualy. Struff se cruzaría entonces en su camino y le daría una lección en forma de derrota, dura y clara (6-4, 7-6, 6-2) que mostraba a Carlos la realidad del más alto nivel dentro de los profesionales.

La venganza de Alcaraz en Wimbledon

En el momento fue un duro palo para Alcaraz, ambicioso ya entonces, y un recuerdo amargo del que tuvo la oportunidad de vengarse en la última edición de Wimbledon. Carlitos se encontró con Struff días antes del comienzo del torneo, el día de un sorteo del cuadro final que les emparejó de primeras. No era un rival cómodo para el murciano, que apenas tenía bagaje en hierba, y a punto estuvo de despedirse en primera ronda de un Grand Slam londinense que mantiene como uno de los objetivos y sueños de su carrera. Finalmente, Alcaraz sacó adelante el encuentro y remontó para ganar en cinco sets (4-6, 7-5, 4-6, 7-6, 6-4) a un Struff que, por tercera vez, será rival suyo en un gran escenario, ahora con el título del Mutua Madrid Open en juego.