«Soy Asprilla: vendo condones, mucho sexo, sin reglas…»

El mítico Faustino Asprilla está dando mucho que hablar durante las últimas horas por una entrevista que ha concedido en Italia, donde hizo su mejor fútbol en la década de los 90. A sus 52 años, la vida del ex futbolista colombiano ahora está totalmente alejada del deporte rey, pero está al día de la actualidad futbolística.

«No seguía las reglas. Un día Nevio Scala me pidió que corriera por las murallas de la ciudadela y le dije que no era Forrest Gump. El fútbol para mí siempre ha sido divertido. Sin reglas, sin esquemas», dice el carismático ex delantero, que fichó por el Parma después de que Pablo Escobar le diese el visto bueno al traspaso al Nacional Medellín.

Pero sin duda sus declaraciones sobre su vida personal son las que han dado la vuelta al mundo. «Cómo estoy? Excelente. Tengo una finca, vendo caña de azúcar al gobierno colombiano y a través de una campaña publicitaria vendo condones. Ya saben, el sexo siempre ha sido importante para mí. Soy Asprilla: mucho sexo, sin reglas, pura vida», dice en su entrevista para la Gazzetta dello Sport.

Sobre el estilo de juego que se practica en la actualidad Asprilla dice que no le gusta mucho el fútbol de ahora por la falta de regates, por eso es un amante de Vinicius: «Yo miro fútbol, pero todos parecen soldados a las órdenes del entrenador. Si falla, fuera. Dime uno que regatee hoy en día… Me gusta Vinicius del Real Madrid, me veo un poco en él».