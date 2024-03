Las sorprendentes palabras de Wanda Nara sobre Shakira

Wanda Nara vuelve a revolucionar las redes sociales, y no por uno de sus explosivos posados o por hablar de sus relaciones sexuales con Icardi. Ahora, lo ha hecho con unas sorprendentes declaraciones sobre Shakira. La influencer y empresaria argentina ya dio mucho que hablar hace unos días criticando el papel de algunas WAGs, mujeres de futbolistas que según ella se limitan a vivir junto a ellos sin ningún tipo de ambición profesional.

Wanda Nara ha querido elogiar a la de Barranquilla durante su última entrevista en el programa de televisión de su país Olga al vivo. Durante la charla, trataron el tema de las mujeres de los futbolistas que acostumbran a no trabajar. Fue entonces cuando salió a colación el nombre de Shakira, que ha sido noticia durante mucho tiempo por su traumática separación de Gerard Piqué. «Deberían hacer algo por ellas mismas», dijo Wanda Nara, añadiendo que «se tienen que realizar para poder tener la posibilidad de decirles ‘un besito, me voy’».

«Por eso Shakira se separó de Piqué. La mujer tiene que trabajar, tiene que hacer algo, no digo que sea famosa, pero hay mil cosas. Estás con un megacrack por más que te cague, ¿con quién vas a ir? Si nunca trabajaste, si nunca hiciste otra cosa, si nunca saliste de tu casa… Y bueno, ‘me hago la que olvido’», añadió la influencer argentina sobre la colombiana y su ruptura con el ex del Barcelona.

Además, ha ido más allá y dice que si alguna de sus hijas le cuenta que se ha enamorado de un futbolista estaría totalmente en contra pese a que ella ha sido pareja de dos, Maxi López e Icardi. «Si hoy viene mi hija Francesca y me dice que se enamoró de un megacrack y se va a vivir a Hungría, me muero como madre. Tantos colegios y educación para que se quede en su casa esperando… La mujer del futbolista no sale, no tiene fiesta… está en casa tomándose un mate», asegura.

Crítica de Wanda Nara a algunas WAGs

«Están acostumbradas a la fiesta, al evento, tenés plata… pero sin él no eres nada. Está vacía. Es como ‘¿te llena eso?’», se pregunta Wanda Nara en la citada entrevista, que está dando bastante que hablar en las redes sociales. La argentina no solo es la esposa y agente de Mauro Icardi, también es madre de cinco hijos, cuenta con su propia firma de maquillaje y trajes de baño, fue de Masterchef Argentina y acaba de concursar en la versión italiana del programa Bailando con las Estrellas, entre otras muchas cosas.