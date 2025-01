El sorprendente premio que Laporta dará a los jugadores del Barça por ganar la Supercopa de España

La plantilla del Barça no sólo volvió a sonreír tras su victoria contundente en la Supercopa de España, con el triunfo contundente ante el Real Madrid en la final del torneo, con ese 5-2 que les daba el primer título de la temporada, sino que también provocó celebración por otro motivo: un sorprendente premio que prometió Joan Laporta a los jugadores del Barça, una prima económica especial que el propio presidente anunció en plena euforia del triunfo.

Joan Laporta es ya conocido por su júbilo y desenfreno en las victoria, más si cabe con los títulos, y no dejó pasar la oportunidad de recompensar a la plantilla tras la victoria en la Supercopa de España en el Clásico ante el Real Madrid. Fue en el vuelo de regreso a la Ciudad Condal, cuando Laporta aprovechó para anunciar que el Barça recibiría una bonificación económica adicional por el título y su desempeño en la final con la goleada ante los blanco.

La noticia fue recibida con entusiasmo en el vestuario, cómo no, provocando una ovación y aplausos entre los futbolistas y el cuerpo técnico. Aunque la cifra exacta aún no se ha determinado, se espera que la suma total ande por los términos de la que también se entregó hace un par de temporada, cuando se ganó el mismo título, éste con Xavi Hernández a los mandos, cuando cada jugador recibió 100.000 euros y los miembros del cuerpo técnico 10.000 euros.

Este premio por parte de Joan Laporta, desvelado por As, no estaba estipulado en los contratos de los futbolistas del Barça, pactados previamente. A diferencia de otras competiciones como la Liga, la Champions League o la Copa del Rey, que ya incluyen bonificaciones establecidas, la Supercopa de España no está contemplada dentro de estas primas oficiales. En este caso, cualquier incentivo económico adicional debe ser negociado directamente entre la directiva y los representantes del vestuario, como así parece haber sido esta vez.

En cualquier caso, pese a que se desconoce la suma pero de la que se puede estimar una horquilla, la suma total será muy inferior a las bonificaciones por títulos importantes, como Liga o la Champions League. Estas pueden alcanzar el millón de euros por jugador.

Más allá de la recompensa económica, la victoria en la Supercopa ha significado un punto de inflexión para el Barça. El 5-2 ante el Real Madrid no solo dejó un mensaje claro sobre el potencial del equipo, sino que también ha servido como un impulso anímico tras la mala racha con la que cerró el curso el equipo, especialmente en el torneo doméstico, donde acabó tercero distanciado del liderato pese a su inicio fulgurante.

Este resultado ha devuelto al equipo la confianza que parecía haberse diluido en las últimas semanas. De hecho, la Supercopa no ha sido la única exhibición reciente del Barça: en los octavos de final de la Copa del Rey, el conjunto azulgrana volvió a marcar cinco goles, esta vez ante el Betis, consolidando una racha goleadora que ilusiona a la afición culé. Este sábado se miden al Getafe en el Coliseum, donde esperan seguir alargando la racha y las goleadas.